Почему не получается выйти замуж: 7 самых грубых женских ошибок, пророчащих бездетную старость в одиночестве
Одни девушки оказываются замужними уже в 20 лет, а другим не удаётся найти себе пару и в 30, и даже потом в 40 лет — в чём секрет? Лайф поговорил с психологом, чтобы понять, почему у некоторых женщин не получается создать семью.
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Во время разговора с психологом Иляной Копыловой выяснилось, что желание выйти замуж многим девушкам кажется естественным. Но продолжая ходить без заветного кольца на безымянном пальце, они искренне не понимают, почему к 30–40 годам построить личную жизнь так и не удалось. Оказывается, существует несколько причин, ошибок и неправильных установок, обрекающих на одиночество. Какие самые грубые из них?
Психолог Иляна Копылова. Фото © LIFE
1. Неверные цели
С желанием найти мужа не всё так просто. За этой "идеей" может скрываться несколько различных целей, не связанных с замужеством напрямую. Проверить это простым способом психолог предлагает, задав вопрос: "Зачем мне выходить замуж?". Если для подбора "правильного" ответа требуется время, продолжает потом эксперт, велика вероятность, что идея о замужестве принадлежит не вам.
"Социальные стереотипы, ожидания родителей, долженствование — эти аспекты серьёзно влияют на наши мысли и стремления. Прежде чем искать спутника жизни определитесь с жизненными целями: выстройте собственную систему ценностей, которая станет вашей опорой и позволит обозначить личные границы".
2. Неправильные приоритеты
Основные женские ошибки, мешающие выйти замуж и завести семью. Фото © Freepik
По словам психолога Копыловой, нарушение иерархии в семейной системе — ещё одна причина, влияющая на то, как складывается личная жизнь женщины. Место потенциального мужа может быть занято другим человеком (родители, ребёнок или кто-либо другой) или же работой. В таком случае энергии на мужчину не остаётся. А те это чувствуют и не идут в отношения. Хотя порой бывает и так, что сама женщина на подсознании не подпускает к себе отношения.
3. Ограничивающие убеждения
"Неудачный опыт, который не был прожит, и навязанные ограничения порождают устойчивое чувство беспомощности. В таком состоянии девушка как будто издалека говорит: "Этот мужчина не для меня" или "Я этого не достойна". Чтобы собеседник "услышал" посыл, не нужно произносить его вслух", — рассказывает психолог.
Если хотите проверить, нет ли у вас подобных убеждений, понаблюдайте за собственными реакциями на комплименты. Если в ответ на приятные слова в свой адрес хочется отмахнуться и эмоционально закрыться, поиск мужа стоит начать с выстраивания отношений с собой.
4. Излишняя открытость
Кто виноват в том, что женщина не может выйти замуж. Фото © Freepik
Нередко бывает, что женщины, столкнувшиеся в детстве с нехваткой родительского внимания, готовы "зацепиться" за любого мужчину, кто проявил к ним интерес. Такая барышня согласна на любое к себе отношение, лишь бы удержать партнёра. Но это неправильная модель поведения, которая требует проработки. "Ведь, помимо неустроенной личной жизни, высока вероятность столкнуться с соматическими заболеваниями и тревожными состояниями".
По словам эксперта, такое поведение "согласна на всё" в конечном итоге заводит в тупик. Если, вступая в отношения, женщина слишком быстро открывается, то есть чрезмерно выражает эмоции, быстро привязывается, контролирует, перекладывает проблемы, партнёр попросту пугается показанного объёма.
5. Инфантильность или "мужественность"
Отсутствие мужа не означает штиль в личной жизни. Многие девушки вступают в отношения, которые разваливаются на определённом этапе. Психолог Иляна Копылова объясняет это непониманием собственной роли в отношениях и неготовностью проявлять гибкость из-за отсутствие примера семейной жизни. Сюда же относится и инфантильность, то есть психологическая незрелость.
"Либо, наоборот, женщина ведёт себя по мужскому типу: проявляет властность, концентрируется на карьере, сама решает проблемы, "соревнуется" с представителями противоположного пола".
6. Погоня за недостижимым идеалом
Причины, почему женщины обрекают сами себя на одиночество. Фото © Shutterstock
Каждая женщина примерно понимает, какого спутника жизни хочет видеть рядом. Но некоторые дамы наделяют избранника противоречивыми качествами, то есть теми чертами характера, которые зачастую конфликтуют между собой. "Встречаясь с реальными мужчинами, женщина раз за разом сталкивается с разочарованием. Внешность, возраст, личные качества, увлечения, физическая форма, образование, статус, уровень обеспеченности — идеал существует только в воображении", — говорит эксперт.
7. Неприступность
Внешняя холодность женщины может быть связана с её страхом, например, близости, общения, с различными комплексами или нестабильной самооценкой. Излишняя строгость со стороны выглядит как высокомерность, и даже если девушка заинтересовала, всё, чем ограничится мужчина, — взглядом в её сторону. "Мужчины живут с не меньшим количеством страхов, и порой подойти к неприступной девушке для них слишком рискованно", — подчёркивает психолог Иляна Копылова.