Названы три правила, которые помогут избежать эмоционального выгорания

Чтобы не допустить эмоционального выгорания, необходимо в воскресенье выделять 15 минут для планирования своей рабочей недели. Такой и другие советы дала психолог Галина Добромирова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Первая моя рекомендация — заведите хорошее правило в воскресенье выделять 15 минут для планирования своей рабочей недели. Первое правило гибкости — запланируйте 60% своего времени, а 40% оставьте свободными, потому что жизнь богаче любых планов", — советует психолог.

По словам эксперта, этот способ позволит спокойно включать спонтанные дела в свой график. Также немаловажно при планировании расставлять приоритеты. Второй рекомендацией Добромировой является делегирование.

"У нас есть два ресурса — время и энергия. Мы очень много фокусируемся на времени, забывая, что есть такой ресурс, как энергия. Чтобы иметь энергию делать что-то другое не менее важное — покупайте чужое время", — рекомендует собеседница телеканала, отмечая, что, делегируя задачу профессионалу, у человека получится сберечь энергию и повысить устойчивость к выгоранию.

Кроме того, важно уметь сказать твёрдое "нет". Порой человек просто не может отказать и в результате нагружает себя непосильным количеством задач. Добромирова советует усвоить одно простое правило: вы говорите "нет" не человеку, а конкретной просьбе. Важно помнить о собственных интересах, подчеркнула психолог.