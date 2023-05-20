Психолог дала совет, как сгоряча не лишиться работы из-за выгорания

Увольнение с работы не всегда является правильным выходом при выгорании. А вот даже небольшой отпуск может помочь. Так считает психолог Валерия Рыжик.

"Когда человек увольняется, он разом избавляется от основного раздражающего фактора. Однако с этим лучше не спешить. Дело в том, что в таком случае не формируются механизмы преодоления стресса. По сути, это как зарыть голову в песок", — сказала она в беседе с "Газетой.ru".

При смене места работы человек может оказаться в том же положении, которое заставило его уволиться до этого. Важно равномерно разделять отдых и работу. А в первую очередь при выгорании следует взять отпуск. Даже неделя без привычной деятельности может помочь.

"Но если человек уже выгорел, то недели для восстановления будет мало, понадобится как минимум 20 дней. За первую неделю человек сможет лишь немного расслабиться, и только после организм начнёт отдыхать по-настоящему", — отметила эксперт.

Она указала, что к отпуску нужно подготовиться. Составить список дел и вычеркнуть из него всё, что не принесёт удовольствия. Но если и отдых не помог избавиться от желания уволиться, то важно позаботиться о финансовой подушке и подготовить резюме, прежде чем окончательно покинуть рабочее место.