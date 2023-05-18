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18 мая, 03:19

Опрос показал, что женщины сильнее мужчин боятся потерять работу

SuperJob: Россияне стали меньше бояться увольнения

Потеря работы сегодня не так сильно пугает россиян, как годом ранее. Опасения на этот счёт высказали лишь 9% опрошенных в ходе исследования сервиса SuperJob, результаты которого приводит "Газета.ru".

При этом возможность остаться без работы — по-прежнему самый распространённый страх россиян. Вторая по популярности фобия связана с задержкой или невыплатой зарплаты. Она беспокоит 5% опрошенных. Ещё 4% боятся не оправдать ожидания руководства. Россиян также тревожат нестабильность и банкротство компании (2%), возможные переработки, невостребованность и выгорание (по 1%).

Тех, кто не страдает никакими джоб-фобиями, оказалось больше среди мужчин. А вот о страхе потерять работу и не справиться с задачами чаще говорили женщины.

"Роды у кошки и желание поспать": Названы причины, по которым россияне уходят с работы пораньше

"Роды у кошки и желание поспать": Названы причины, по которым россияне уходят с работы пораньше

В то же время в России снижается количество запросов на терапию с выгоранием на работе, однако эта проблема всё ещё остаётся одной из самых частых при обращении к психотерапевту. Такие статистические данные ранее предоставили Лайфу платформы "Ясно", Zigmund.Online и YouTalk.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Платонова
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