Опрос показал, что женщины сильнее мужчин боятся потерять работу

Потеря работы сегодня не так сильно пугает россиян, как годом ранее. Опасения на этот счёт высказали лишь 9% опрошенных в ходе исследования сервиса SuperJob, результаты которого приводит "Газета.ru".

При этом возможность остаться без работы — по-прежнему самый распространённый страх россиян. Вторая по популярности фобия связана с задержкой или невыплатой зарплаты. Она беспокоит 5% опрошенных. Ещё 4% боятся не оправдать ожидания руководства. Россиян также тревожат нестабильность и банкротство компании (2%), возможные переработки, невостребованность и выгорание (по 1%).

Тех, кто не страдает никакими джоб-фобиями, оказалось больше среди мужчин. А вот о страхе потерять работу и не справиться с задачами чаще говорили женщины.