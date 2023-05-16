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16 мая, 08:19

"Роды у кошки и желание поспать": Названы причины, по которым россияне уходят с работы пораньше

Опрос показал, что россияне часто отпрашиваются с работы ради посещения врача

Зачастую россияне отпрашиваются с работы пораньше, чтобы успеть к врачу или посетить школьное мероприятие у ребёнка. Об этом пишет RT, ссылаясь на опрос исследовательского центра "Зарплаты.ру", проведённый среди руководителей компаний и начальников отделов.

Так, 62% сотрудников отпрашиваются из-за плохого самочувствия и похода к доктору. Второй популярной причиной стала необходимость успеть в школу или детский сад (47%). Замыкает тройку — потребность визита в налоговую или другую госорганизацию, по этой причине уходят с работы пораньше 47% сотрудников.

46% работников отпрашиваются из-за коммунальных проблем дома. А 37% должны успеть на семейные праздники, свадьбы, похороны. Россияне назвали и необычные причины досрочно закончить работу: роды у кошки или выгул собаки (10%), похмелье (7%), усталость и желание поспать (6%), отъезд на дачу (3%).

А в исключительных случаях сограждане упрашивают работодателя отпустить из офиса пораньше ради пластической операции, медитации в тайге, участия в танцевальных состязаниях.

Бассейн и баня в топе: Россияне составили список вещей для дачи мечты

Бассейн и баня в топе: Россияне составили список вещей для дачи мечты

Ранее Лайф писал, что более половины россиян (51%) считают лучшим вариантом скромную свадьбу, на которой присутствуют лишь родители молодых и самые близкие друзья. При этом 27% респондентов полагают, что брачный обряд вообще не нужен. По их мнению, стоит просто расписаться и потратить средства на свадебное путешествие.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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