Бассейн и баня в топе: Россияне составили список вещей для дачи мечты

В преддверии дачного сезона жители Санкт-Петербурга поучаствовали в опросе и рассказали, чего им больше всего не хватает на загородном участке. Исследование провели "Росгосстрах" и банк "Открытие", результаты опроса приводит газета "Петербургский дневник".

Оказывается, 40% петербуржцев хотели бы иметь на участке бассейн, а 22% — обустроенную баню. Ещё 14% хотят поставить на даче беседку, а также закупить новую мебель и бытовую технику, 8% респондентов не хватает садовой техники.

Более половины (54%) жителей Северной столицы ответили, что в загородном доме обязательно должен быть Интернет. В основном петербуржцы на даче жарят шашлык (24%), смотрят фильмы (21%), гуляют на свежем воздухе (15%) и читают книги (14%).

Половина участников опроса ездит на дачу часто, но только в тёплое время года, а 13% практически живут там. 52% назвали идеальным домом капитальное жилище со всеми удобствами, а 45% считают, что лучший вариант для отдыха — это летний дом.