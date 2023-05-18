Психотерапевт дала советы, как избавиться от хронической усталости

Правильное питание и здоровый сон помогут вылечить хроническую усталость. Об этом заявила психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

"Чтобы вылечить заболевание, стоит прежде всего пересмотреть свой образ жизни. Необходимо наладить режим питания, спать не менее восьми часов в сутки, регулярно заниматься спортом. Также важно соблюдать баланс между трудом и отдыхом — чрезмерные нагрузки пагубно влияют и на психологическое, и на физическое состояние человека", — отметила она в беседе с РИАМО.

По словам врача, в качестве комплексного лечения медики назначают приём витаминов, массажи, плавание и психотерапию. При хронической усталости даже рутинные дела даются тяжело и человек сталкивается со снижением трудоспособности. К признакам заболевания относятся слабость после нагрузок, головная боль, бессонница, боль в мышцах и тошнота. Кроме того, симптомами являются ухудшение памяти и нарушение терморегуляции. Если они проявляются в течение полугода, нужно обратиться к врачу.