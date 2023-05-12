С бала на корабль: Психолог рассказала, как безболезненно вернуться к работе после отпуска

Как бы ни хотелось задержаться в отпуске подольше, к выходу из него лучше начать готовиться заранее, иначе возвращение на работу может превратиться в настоящее испытание. О том, как облегчить этот процесс, читателям Лайфа рассказала психолог, энергопрактик и совладелица центра Aurum Юлия Погребинская.

Во время отпуска человек накапливает силы, постепенно уходят стресс и напряжение, свойственные привычному образу жизни. С каждым днём отдыхающий всё больше расслабляется, а при возвращении на работу, как правило, накопленные силы теряются за первые два дня. Чтобы избежать выгорания, психолог советует прежде всего заранее мысленно настроиться на то, что атмосфера привычной жизни будет активно затягивать человека в своё непрекращающееся динамическое движение.

"После отпуска очень полезно иметь в виду, что мир будет пытаться быстро лишить нас энергии, забрав себе всё наше внимание и взвалив на нас всё, что только возможно. Это происходит не со зла. Во-первых, пока мы отдыхали, жизнь не стояла на месте. Задачи накапливались, а их за нас никто не решал. Во-вторых, отдохнувший человек — идеальная приманка для уставших или просто соскучившихся. После отпуска мы похожи на лакомый кусок пирога, который хочется откусить", — отметила специалист.

Чтобы продлить положительный заряд от отпуска, Погребинская рекомендует оберегать себя от попыток других людей "покушать" нас. Кроме этого, не стоит реагировать на провокации и встречаться с тяжёлыми людьми. Также не надо стараться переделывать все накопившиеся дела сразу, лучше плавно и постепенно погружаться в рабочий ритм. Следуя этим правилам, накопленных за время отдыха энергии и впечатлений должно хватить надолго, резюмировала наша собеседница.