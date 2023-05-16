Что известно о предстоящей магнитной буре 17–19 мая силой в 5 баллов Прогноз геомагнитной обстановки на 17–19 мая неутешительный: активность солнца в этот период будет повышенной. Что говорят о грядущей магнитной буре учёные и врачи, Лайф собрал в этом материале. 16 мая, 11:13 Прогноз солнечной активности 17–19 мая 2023 года складывается неблагоприятный. Фото © Unsplash

Учёные отмечают, что в последнее время заметно участились вспышки на солнце, а это приводит к большей интенсивности природного явления, которое принято называть магнитными (геомагнитными, солнечными) бурями. Причиной возникновения магнитных бурь является значительное усиление солнечной активности против обычного, когда наша звезда "выстреливает" в сторону Земли мощным потоком заряженных частиц. Поток частиц сталкивается с магнитным полем Земли, вызывает в нём возмущения, которые уже и приводят к различным эффектам, таким как перебои в радиосвязи, показаниях компасов, северные сияния. Магнитные бури могут негативно восприниматься метеозависимыми людьми. Вызванные солнечными вспышками удары по магнитосфере Земли часто провоцируют головные боли, мигрень, учащённое сердцебиение, бессонницу, понижают жизненный тонус и приводят к резким перепадам давления. Поэтому прогнозы геоштормов довольно важны. Специалисты постоянно следят за активностью солнца, анализируют данные и делятся ими с широкой общественностью. А это позволяет заранее подготовиться к геоударам тем, кого принято называть метеопатами. Именно таким людям в первую очередь важно будет узнать, что прогноз геомагнитной обстановки на 17–19 мая неутешительный: активность солнца в этот период будет повышенной.

Магнитные бури 17 мая 2023 года

Почти весь май Земля будет находиться под атаками магнитных бурь разной интенсивности. В это время мы можем чувствовать себя более вспыльчивыми и нетерпимыми, чем обычно, дети могут больше капризничать. Во время особенно сильных колебаний магнитного поля можно ощущать лёгкое головокружение, излишнюю возбудимость со стороны нервной системы. И очередным испытанием для метеозависимых людей станут геомагнитные возмущения в среду, 17 мая.

"С 17 по 19 мая из-за возмущения магнитного поля Земли важно не перегружать себя, планировать свои дела исходя из фактического самочувствия, не переедать. Лёгкая физическая активность поможет справляться не только с физической усталостью, но и с душевными кризисами. Многие во время магнитных бурь испытывают навязчивое чувство одиночества, но надо понимать, что это не реальное положение дел, а временные сбои в нашей астрологической связи с Солнцем", — сообщила Лайфу астропсихолог Анна Гусева.

Во время магнитных бурь 17–19 мая стоит быть осторожными при работе с электричеством и информацией. Для важных данных лучше сделать резервную копию. На ночь стоит отключать все электроприборы из розеток. Магнитные бури могут усиливать те электромагнитные поля, которые есть вокруг каждого электрического прибора, и это будет негативно отражаться на качестве сна.

Какой силы будет геомагнитный шторм 17 мая 2023 года

Магнитное поле Земли никогда не бывает спокойным. Его колебания учёные измеряют научными приборами в нанотеслах, но для простого понимания используют 10-балльную шкалу, где 0 — это практически спокойное поле, а 9 — максимальное возмущение. По этой шкале от 0 до 3 считается спокойной геомагнитная обстановка, 4 — возмущённой, а 5 и выше — это уже магнитная буря.

Геомагнитная активность 17 мая будет между 3 и 4 баллами, а к 19 мая может наступить пик активности — 5 баллов. И хотя эти показатели укладываются в понятие средней интенсивности, метеозависимые люди могут ощутить последствия возмущения геомагнитной сферы нашей планеты.

После 19 мая произойдёт спад солнечной активности и геомагнитная обстановка нормализуется.

Прогноз магнитных бурь на вторую половину мая

В период с 20 по 27 мая геомагнитная активность будет оставаться в пределах нормы. Возмущение магнитного поля Земли будет наименьшим, вспышек на Солнце не ожидается. Однако 28–31 мая магнитные бури снова усилятся и могут отрицательно повлиять на здоровье метеопатов.

Календарь неблагоприятных дней в мае 2023 года. Инфографика © LIFE

Советы и рекомендации врачей: как пережить магнитную бурю

Магнитные бури влияют не только на работу электроники, но и на здоровье человека. Они могут повышать вязкость крови, и нарушать работу сердца, и влиять на работу опорно-двигательного аппарата. Врачи советуют метеозависимым людям всегда иметь под рукой прогноз солнечной активности и быть готовыми принимать необходимые профилактические меры. В период геошторма многие метеопаты становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях и пояснице. Возможны обострения недугов у людей с хроническими заболеваниями. Особенно опасны магнитные бури для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, болезнями сердца. По наблюдению врачей, около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время геомагнитных штормов.

Магнитные бури могут вызывать головную боль, особенно у пожилых людей. Фото © Unsplash

"Магнитная буря — это стресс для организма. Противостоять именно магнитной буре человек ещё не научился, поэтому во время такого стресса желательно ограничить те стрессы, с которыми мы научились бороться: не употреблять алкоголь, избегать перепадов температуры, переохлаждения или, наоборот, перегрева, например сауны или пляжа", — сообщил Лайфу кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, терапевт медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Сергей Васильев.

Есть несколько общих советов, которые помогут уменьшить влияние геомагнитной бури на здоровье и подойдут практически всем: 1. Надо уменьшить физические нагрузки, не забывать чередовать периоды работы и отдыха, спать не меньше 8 часов в сутки. 2. Чтобы активизировать кровообращение, не забывать делать лёгкую утреннюю зарядку, принимать контрастный душ, растираться жёстким полотенцем. 3. Насыщать кровь кислородом: гулять на свежем воздухе, обязательно регулярно проветривать помещение, делать дыхательные упражнения. 4. Исключить из рациона жирные и жареные блюда, добавить больше свежих фруктов и овощей. 5. Пить побольше воды, чтобы преодолеть загустение крови. 6. Делать лёгкий массаж шейно-воротниковой зоны или всего тела, чтобы улучшить кровообращение. 7. На фоне магнитных бурь нужно отказаться от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков, пить травяные чаи с ромашкой, липой, мятой. И отложить принятие важных решений на более благоприятное время.

Авторы Андрей Соколов