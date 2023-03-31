Россиянам посоветовали пораньше уходить с работы во время магнитных бурь

Во время магнитной бури лучше всего минимизировать стрессовые ситуации, физические нагрузки и рабочее время. Об этом в беседе с Лайфом рассказал кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, терапевт медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Сергей Васильев.

"Магнитная буря — это стресс для организма. Противостоять именно магнитной буре человек ещё не научился, поэтому во время такого стресса желательно ограничить те стрессы, с которыми мы научились бороться: не употреблять алкоголь, избегать перепадов температуры, переохлаждения или, наоборот, перегрева, например сауны или пляжа", — сказал специалист.

По словам медика, во время бушующей магнитной бури лучше всего отказаться от чрезмерных физических нагрузок, работы на даче. Также лучше перенести важные дела и совещания на другой день.

"Также можно предпринять несколько вещей, которые позволят снизить накал этого стресса. Например, тёплая ванна, пораньше лечь спать, отдохнуть, может быть, где-то даже пораньше уйти с работы", — посоветовал Васильев.

Он рекомендовал следить за состоянием давления, уровнем сахара в крови. В дни магнитных бурь нужно без пропусков принимать необходимые препараты людям с соответствующими недугами.