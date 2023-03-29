Физики нашли "след" на слое Земли от сильнейшей магнитной бури

Геомагнитные бури способны разрушать до четверти озонового слоя нашей планеты на протяжении суток. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ со ссылкой на физиков Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и других российских вузов, которые провели исследования совместно с учёными из Давосской физико-метеорологической обсерватории.

"Мы обнаружили, что во время геомагнитных возмущений (изменения магнитного поля Земли, проявляющиеся, как правило, при магнитосферных бурях. — Прим. Лайфа) в полярной атмосфере увеличивается концентрация радикалов. Это приводит к разрушению озона на высотах мезосферы в течение суток", — уточнила в беседе с РИА "Новости" руководитель секции "Магнитосфера и влияние энергичных частиц на атмосферу" лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Ирина Миронова.

Она добавила, что максимальное обнаруженное разрушение составило 14–25% на высоте 75 километров, а это четверть озонового слоя на конкретной поверхности. Точные расчёты удалось сделать с помощью аэростатных измерений рентгеновского излучения, наблюдения проводились в Мурманской области над Апатитами. Также специалисты разработали математическую модель, которая помогла учесть все дополнительные факторы.