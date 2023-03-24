Звёздный удар: Почему от Солнца начали отрываться "кусочки" и чем это опасно для жителей Земли

Сотрудники университета М.Ф. Решетнёва в Красноярске сделали фотографии больших солнечных протуберанцев (фонтаны раскалённого газа), отрывающихся от Солнца и рассеивающихся в космосе. Астроном Владилен Санакоев рассказал РИА "Федералпресс", что это за частицы и как их перемещение может сказаться на нашей планете.

"Примерно 1/10 Солнца находится в конвективной зоне. Там постоянно перемешивается газ, который, будучи нагретым, поднимается, светится, а затем вновь опускается вниз. В момент таких завихрений магнитное поле звезды увлекает за собой потоки солнечного вещества, то есть выбрасывает их вверх", — рассказал эксперт.

Подобная активность случается каждые 11 лет, и сейчас как раз настал её пик. В такие периоды от Солнца может отделиться плазма повышенной плотности, которая летит в сторону Земли, вызывая магнитные бури.

"Активность звезды точно действует на электронику. Причём впервые влияние было зафиксировано довольно-таки давно, в 1859 году: солнечные вспышки сказались на телеграфном сообщении", — добавил Санакоев.

Вспышки друг за другом ударили по планете, из-за чего пропала телеграфная связь. Однако геомагнитной активности такой мощности с тех пор не наблюдалось, отметил эксперт.

"Сегодня наши спутники сложно вывести из строя, там используется электроника высшей категории. Но потеря связи [из-за вспышек] с ними на некоторое время однозначно возможна. В таком случае пропадёт телефонная связь, радиопередача тоже может быть затруднена", — заключил астроном.