Сигнал Стрельца: NASA предупредило о готовящемся взрыве в космосе Только благодаря беспрецедентным возможностям новой космической обсерватории удалось заметить нечто странное возле объекта в 30 раз массивнее Солнца. 22 марта, 23:40 Звезда WR 124 в созвездии Стрельца. Фото © NASA

Огромное преимущество телескопа "Джеймс Уэбб" в том, что он инфракрасный — "видит" то, чего не "видит" даже легендарный "Хаббл". И можно даже сказать, что "Уэбб" способен очень многое "видеть насквозь". В пределах оптического диапазона нельзя узнать, что скрывается за каким-нибудь плотным облаком пыли, а вот по идущему из-за этого облака инфракрасному свету — можно. И в данном случае "Уэбб" наблюдает великолепное сферическое облако пыли, в центре которого прячется очень яркая сердцевина. И всё это вместе по массе раз в тридцать перевешивает наше Солнце.

Объект называется WR 124, и находится он в созвездии Стрельца на расстоянии 15 тысяч световых лет от Земли. Напомним, световой год — это невероятно огромное расстояние, которое свет преодолевает за год. Человеческое воображение, наверное, не способно объять такое расстояние: даже те 150 миллионов километров, которые разделяют Солнце и Землю, свет пролетает всего лишь за 8 минут.

Собранный телескоп Джеймса Уэбба во время тестирования развёртывания теплозащитного экрана. Фото © Wikipedia

WR – это заглавные буквы фамилий двух астрономов XIX столетия: Шарля Вольфа и Жоржа Райе. Именно они в своё время первыми стали замечать в космосе звёзды с совершенно необыкновенными свойствами.

Во-первых, эти звёзды Вольфа – Райе очень яркие и экстремально раскалённые: до нескольких десятков тысяч градусов. Для сравнения, температура на поверхности Солнца — примерно 5,5 тысячи градусов Цельсия. WR 124 нагрета до 44 700 градусов Кельвина, в таких масштабах это практически то же самое, что и по Цельсию, — разница в 273 градуса в данном случае совершенно несущественна.

Во-вторых, от них с немыслимыми скоростями несётся звёздный ветер, то есть поток заряженных частиц вещества звезды. Идущий от нашей родной звезды такой поток именуется солнечным ветром. Но если от звезды по имени Солнце "ветер" мчится на скорости максимум примерно полторы тысячи километров в секунду (и так бывает только на пике 11-летнего цикла), то от звёзд Вольфа – Райе это уже больше двух тысяч километров в секунду, причём постоянно. Нескончаемый звёздный шторм.

И в-третьих, как удаётся проследить по спектру идущего от них света, в них очень мало, практически совсем нет водорода, зато очень много гелия. А поскольку звезда "горит", пока в ней идёт термоядерная реакция превращения водорода в гелий, то на этом основании появляется понимание, что это звёзды очень старые, "перегоревшие". Проще говоря, они умирают, завершают основной цикл своей эволюции.

Звезда WR 124 на снимке телескопа "Джеймс Уэбб" в среднем инфракрасном диапазоне. Фото © NASA

Эта агония, то есть стадия Вольфа – Райе, длится по космическим меркам очень недолго — самое большое несколько миллионов лет. Хотя, собственно говоря, такие массивные звёзды и живут немногим больше. Скажем, Бетельгейзе в созвездии Ориона (которая вот-вот должна "умереть") всего-то навсего 10 миллионов лет. Это какой-то смешной возраст на самом деле: наше скромное Солнце прекрасно себя чувствует уже 4,5 миллиарда лет и проживёт ещё столько же. То есть чем массивнее звезда, тем меньше ей отведено времени.

То, что в центре WR 124, — это ядро умирающей звезды. Оно сейчас сжимается под действием собственной гравитации. Пока звезда была в расцвете сил, термоядерные реакции в этом ядре сдерживали его коллапс, а сейчас топлива уже нет. Судя по столь внушительной массе звезды, ядро схлопнется до состояния чёрной дыры. Именно так чёрные дыры звёздной массы и появляются в космосе. Была бы эта звезда несколько полегче (допустим, как та же Бетельгейзе, — примерно 15 масс Солнца), то ядро бы не стало чёрной дырой, а стало нейтронной звездой, то есть сверхплотным сгустком почти одних только нейтронов размером не больше какого-нибудь крупного города. А что касается Солнца, то ему при его неприметных габаритах ничего подобного не светит — его ядрышко станет белым карликом.

Что происходит во время этих предсмертных конвульсий звёзд Вольфа – Райе: постепенный сход отработанного термоядерного топлива звёздной мантии. По примерным подсчётам астрофизиков, WR 124 таким образом уже отдала в окружающее пространство добрую треть своего вещества, а это, на минуточку, десять Солнц. А что будет в итоге: ничего особенного, просто колоссальная вспышка, которую будет видно по всей галактике, — взрыв сверхновой. То есть эта вспышка происходит не внезапно, а после вот такого подготовительного процесса. Значит, WR 124 вот-вот взорвётся. Впрочем, мы на своём веку это вряд ли увидим.

Авторы Адель Романенкова