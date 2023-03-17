Слишком быстро для звёзд: Странное движение объектов в космосе встревожило учёных Их скорость такова, что, в принципе, они способны просто вылететь из Млечного Пути. И при этом их замечают примерно в одном и том же участке неба. 16 марта, 23:40 Галактика Андромеды. Обложка © Shutterstock

Галактика Млечный Путь

В нашей галактике Млечный Путь сотни миллиардов звёзд, они закручены в спираль, и внешне это напоминает некий водоворот: длинные многосоставные рукава тянутся от галактического центра и простираются вокруг него. Как объясняют учёные, сердцевина галактики и окружающие её звёзды вращаются вокруг общего центра масс. Иногда его ещё называют центром притяжения, и, возможно, так более понятно.

Мы, то есть Солнечная система, находимся на расстоянии 25 тысяч световых лет от центра (это примерно половина радиуса галактики) в маленьком, непримечательном, второстепенном рукаве Ориона. Он расположен таким образом, что с Земли частично прослеживается в окрестностях созвездия Ориона, поэтому так и называется.

Комплекс молекулярных облаков Ориона и Ассоциация Ориона. Фото © Wikipedia / DSS / WISE / Giuseppe Donatiello

И как и все остальные космические семейства, мы вращаемся как бы вокруг центра галактики, но на самом деле вокруг этого единого центра притяжения. Вращаемся со скоростью примерно 230 километров в секунду. То есть с нашей точки зрения всё в космосе кажется неподвижным, а на самом деле Солнце вместе со всеми своими планетами ежесекундно преодолевает две сотни километров по своей орбите. За 240 миллионов лет Солнечная система делает полный оборот. И это абсолютно нормальная, спокойная скорость. Есть, к примеру, звёзды, которые движутся и вдвое быстрее — километров 500 в секунду. И это считается приблизительным пределом "нормальности" для скорости звезды, потому что при ещё более быстром движении она уже просто становится способна разорвать оковы притяжения галактики и вылетает прочь. Так вот, именно такие уникумы всё чаще обнаруживаются в Млечном Пути.

Падающая звезда

Самый яркий пример — объект S5-HVS1 в созвездии Журавля. Учёные измерили его скорость и обнаружили, что она составляет 1755 километров в секунду. Это уже нечто совершенно немыслимое. Такая "пуля" в галактике долго не удержится. Просто для сопоставления: 300 тысяч километров в секунду — это скорость света. И подобных турбозвёзд обнаружили уже порядка нескольких десятков. Более того, сложилось представление, что на самом деле их в нашей галактике тысячи и все они могут "падать" в пространстве с невероятной скоростью.

Траектории движения сверхбыстрых звёзд. Видео © YouTube / European Space Agency, ESA

Учёные полагают, что это именно звёзды, притом довольно массивные и пожилые, готовые вот-вот взорваться сверхновыми. Скажем, та же S5-HVS1, по данным измерений, вдвое с лишним тяжелее Солнца. Спрашивается, как при таком, простите, весе и в таком возрасте можно развивать подобную спринтерскую скорость?

Одна из версий — это так называемый гравитационный манёвр: очень и очень массивный объект своей гравитацией сильно разгоняет сравнительно маленькое тело при нужном взаимном расположении. Этим трюком активно пользуются при запусках в космос межпланетных станций: аппараты ускоряются при пролётах, скажем, мимо Венеры или Юпитера. И в данном случае, по мнению астрофизиков, в роли такого мощного разгонщика для звезды выступает сам центр нашей галактики, в котором находится сверхмассивная чёрная дыра. Напомним, в ней заключена материя, которой хватит на четыре миллиона Солнц.

Другой вариант: эти звёзды когда-то были не одиночками, а находились в двойных системах, и напарник взорвался сверхновой. Напомним, взрыв сверхновой — это эффектный сброс оболочки состарившейся, "перегоревшей" звезды. Есть мнение, что энергия этого сброса отталкивает звезду-партнёршу и отправляет её в последнее путешествие с сумасшедшей скоростью. Уликой в пользу этого считают как раз преклонный возраст этих супербыстрых звёзд, потому что, как правило, в двойных системах обретаются ровесницы. Они родились одновременно из одного и того же протозвёздного облака, прожили вдвоём долго и счастливо, но необязательно умирают строго в один день. По расчётам учёных, многие потерявшие сестёр и мчащиеся неизвестно куда одинокие спринтеры "умирают", то есть взрываются сверхновыми, во время своей гонки, поэтому среди них, по логике, должно быть много нейтронных звёзд и чёрных дыр: и нейтронные звёзды, и чёрные дыры (звёздной массы), и белые карлики — это бывшие ядра звёзд, которые после взрыва сверхновой остались без мантии и схлопнулись.

И ещё такой любопытный факт: практически все эти активно скоростные летуны обнаруживаются в окрестностях созвездий Льва и Секстанта. Подозрительным совпадением астрономы считают то, что в южном созвездии Золотой Рыбы имеется Большое Магелланово Облако, и если представить, что космические гонщики являются оттуда, то по траектории выходит, что появятся они действительно в районе Льва и Секстанта. Большое Магелланово Облако — это карликовая галактика – спутник Млечного Пути, они гравитационно связаны, и, по прогнозам, однажды наша галактика это "облако" проглотит. Так вот, эта галактика маленькая, в десять раз меньше нашей по массе, всего пять миллиардов звёзд. И поэтому, по идее, выбраться из-под её гравитации гораздо легче, чем сбежать из такого внушительного мегаполиса, как Млечный Путь. Так что есть соображения, что сверхбыстрые звёзды могли и прилететь к нам из соседней галактики. Только надо разобраться, что всё-таки их сюда забросило: гравитация галактического центра (у Большого Магелланова Облака тоже подозревают в середине чёрную дыру) или взрывы звёзд-напарниц.

Авторы Адель Романенкова