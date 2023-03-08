"Приближаюсь к горизонту событий": Получен сигнал от неизвестного объекта вблизи чёрной дыры Учёных озадачивает небольшая масса странного объекта, который очень быстро вытягивается по мере вращения вокруг бездны. 7 марта, 23:40 Сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного Пути. Фото © Shutterstock

Что находится в центре Галактики

Загадочный объект наблюдают в созвездии Стрельца, а именно возле самого центра галактики Млечный Путь, вокруг которого вращается и Солнечная система (один оборот длится примерно 250 миллионов лет). Там, как уже достаточно известно, находится сверхмассивная чёрная дыра. Её назвали объектом Стрелец A*. До него от Земли 27 тысяч световых лет, и в нём заключена масса четырёх миллионов Солнц. Правда, лишь примерно четверть этого вещества находится непосредственно в чёрной дыре, а всё остальное — это вещество, которое в неё утягивает окружающие звёздные скопления и прочее.

Объект Стрелец A* — сверхмассивная чёрная дыра в центре галактики Млечный Путь. Фото © Wikipedia

Это настолько "многолюдное" (а лучше сказать — "многозвёздное") место, что там в пределах каких-нибудь трёх световых лет теснятся десятки, а может быть, и сотни тысяч звёзд — в зависимости от массы. Для сравнения: в нашем галактическом "спальном районе" ближайшая к Солнцу звёздная система находится в четырёх световых годах.

Загадочный объект у сверхмассивной чёрной дыры

Спиральная галактика. Фото © Shutterstock

Так вот, возможности современных телескопов землян уже позволяют различать в этой толчее центра Млечного Пути некоторые отдельные звёзды и даже оценивать их размеры и массу. Именно поэтому учёных и интригует объект, обозначенный как X7. Он вращается вокруг бездны Стрельца A* на расстоянии четырёх тысяч астрономических единиц от неё. Это значит, он от центра галактики в четыре тысячи раз дальше, чем Земля от Солнца.

Один оборот это нечто должно делать примерно за 170 лет, но учёные убеждены, что оно за свою жизнь не успело ещё сделать ни единого полного оборота, более того, это ему не светит: объект полного оборота просто не переживёт.

Впервые заметили удивительный объект ещё в 2004 году. Тогда он по внешнему виду напоминал комету: за небесным телом тянулся хвост. Спустя пару лет этот хвост начал неимоверно вытягиваться, и, по меркам астрономов, объект стал менять форму, можно сказать, на глазах. Что бы это ни было, сейчас оно уже ни на что не похоже: это разрозненная россыпь вещества, которая растянулась на добрых 3300 астрономических единиц. По всем признакам, очень скоро и от этой россыпи ничего не останется: сверхмассивная чёрная дыра своей гравитацией разделит её на отдельные атомы и заставит вращаться вокруг себя на бешеной скорости, пока, наконец, не утянет за горизонт событий.

Самое любопытное в этой истории то, что, по примерным оценкам, по массе всё это вещество всего в 50 раз тяжелее Земли. Или как три Нептуна. Кстати, вес Юпитера — почти 318 масс Земли. Короче говоря, объект X7 — явно не звезда, потому что он для этого смехотворно мал. А увидеть в такой толпе у самой пропасти какую-то отдельную, беспризорную, никому не принадлежащую планету считают чем-то совершенно немыслимым. Поэтому и возникает вопрос, что это в таком случае.

В основном склоняются к тому, что это обломки произошедшей где-то поблизости "аварии" — столкновения двух достаточно массивных объектов. Либо двух звёзд, либо, скажем, звезды и какой-то гигантской планеты вроде Юпитера. То есть они слились воедино — и в этом процессе какое-то количество вещества отбросило прочь.

Но дело в том, что характер движения этой предполагаемой груды обломков не позволяет приписать её ни к одной расположенной в окрестностях звезде. Во всяком случае, ни к одной из обнаруженных на сегодняшний день. Впрочем, расчёты показывают, что выброшенное таким образом скопление газа и пыли могло начать самостоятельно вращаться вокруг центра Млечного Пути по орбите, совершенно непохожей на орбиту родительского тела. Поэтому предполагают, что объект X7 возник при слиянии красного гиганта со звездой массой как наше Солнце. Но остаются и другие версии, например, что это какое-то обособленное плотное облако межзвёздного газа.

Авторы Адель Романенкова