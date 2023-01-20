Неужели кротовая нора: Загадочный объект возле Земли встревожил учёных В направлении созвездия Змееносца прячется очень странная чёрная дыра, которая не пожирает окружающее вещество, хотя вещества этого предостаточно. 19 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

Что такое кротовая нора

Многие астрофизики предпочитают термин "червоточина". Это гипотетический тоннель в космосе, в котором само пространство-время искривлено настолько, что по нему можно за какие-то мгновения (во всяком случае, невообразимо быстро) попасть в другую галактику, а то и в другую Вселенную.

В том пространстве-времени, в котором мы находимся, всё ограничено рамками скорости света. Это значит, что даже при движении со скоростью света только для полёта к ближайшим (после Солнца) звёздам системы Центавра нам понадобится целых четыре года. Соответственно, до, скажем, звёзд Большой Медведицы — уже в районе сотни световых лет, до Бетельгейзе — 600, и так далее.

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Меж тем червоточина — это движение не в пространстве, а как бы сквозь него. Учёные сравнивают это с трюком червяка, который прогрызает себе короткий путь сквозь яблоко вместо того, чтобы долго и нудно ползти по поверхности. И ещё принцип движения в кротовой норе часто иллюстрируют на примере эскалатора: ты стоишь на ступеньках и при этом тебя несёт вместе с ними.

Благодаря Альберту Эйнштейну мы узнали, что постоянно искривляет пространство-время во Вселенной: это делает масса. Любой объект, имеющий массу, как бы скручивает вокруг себя ткань пространства-времени и делает в нём воронку, в которую и затягивает всё вокруг. Это и есть гравитация.

Поэтому учёные и полагают, что входом в кротовую нору должен быть объект с очень и очень мощной гравитацией. Например, такой, какой обладает чёрная дыра. По мнению астрофизиков, червоточина должна быть очень на неё похожа. И они даже подозревают, что когда-нибудь среди многочисленных чёрных дыр найдут этот фантастический "вход в метро".

Где находятся ближайшие чёрные дыры

По текущим данным, до них примерно полторы тысячи световых лет. В глазах астрономов это "совсем рядом", "на заднем дворе" Земли. В 2020 году появились подозрения, что в созвездии Телескопа есть чёрная дыра ещё более близкая — в тысяче световых лет. Но в 2022 году это опровергли. Так что теперь у нас "на заднем" дворе числится, к примеру, чёрная дыра в созвездии Единорога и ещё один любопытный объект в созвездии Змееносца — Gaia BH1.

Это двойная система, то есть чёрная дыра там находится не в одиночестве, а в компании звезды массой чуть поменьше Солнца. Притом эта звезда находится так же близко к чёрной дыре, как Земля к Солнцу. То есть можно мысленно поставить на место Солнца чёрную дыру, а на место нашей планеты — Солнце, и получится нужная картина.

Что не так с Gaia BH1

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Обычно при таком раскладе наблюдается космический каннибализм: пойманная мощнейшей гравитацией чёрной дыры несчастная звезда вытягивается в её сторону, и невидимая пасть понемногу пожирает её вещество. Бывает даже так, что вещество звезды просто вытягивается вокруг чёрной дыры гигантским бубликом.

Но в данном случае не происходит ничего похожего. Наблюдения показывают, что тамошнее "солнце" практически на краю неведомой пропасти вполне нормально себя чувствует и никто его не ест. Дело в том, что в процессе такого "пожирательства" чёрная дыра испускает мощнейшее рентгеновское излучение, именно по этому излучению таких хищников и находят. А от Gaia BH1 его нет.

Откуда же тогда вообще можно узнать, что там находится чёрная дыра? По гравитации. В любой двойной системе объекты вращаются вокруг общего центра масс. Так вот, в системе Gaia BH1 астрономы заметили, что солнцеподобная звёздочка ведёт себя так, как будто кружится вокруг такого общего центра масс, а меж тем возле неё ничего такого массивного не видно. По поведению звезды и удалось сделать вывод, что возле неё находится объект примерно в 9–10 раз массивнее Солнца. И что объект этот находится очень близко к ней.

Таким образом, притяжение этого невидимого объекта настолько велико, что в состоянии заставить звезду кружиться вокруг себя на поразительно близком расстоянии и при этом звезда эта невредима. Подобные безобидные чёрные дыры называют "спящими". Кто знает, может быть, среди них и надо искать вход в кротовую нору.

Авторы Адель Романенкова