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24 марта, 17:35

Мощная вспышка на Солнце отзовётся в Москве и Петербурге полярным сиянием

В Москве и Петербурге из-за сильнейшей магнитной бури можно будет увидеть полярное сияние

<p>Северное сияние и вид на Шепелёвский маяк на берегу Финского залива. Кадр из видео YouTube /<strong style="font-weight: bold;"> </strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=DxBDRrmsYlo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юджин</a></p>

Северное сияние и вид на Шепелёвский маяк на берегу Финского залива. Кадр из видео YouTube / Юджин

Геомагнитные приборы на всей Земле фиксируют сильнейшую за несколько лет магнитную бурю из-за вспышки на Солнце. Прохождение планеты через струи быстрого солнечного ветра вызывает северное сияние даже в относительно низких широтах — не только в Петербурге, но и в Москве, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

"Балл бури в пике составил 7,66 по девятибалльной шкале. Согласно международной классификации, бури такого уровня имеют следующие последствия: ложные срабатывания систем защиты в сетях электроснабжения, формирование заметного поверхностного заряда на элементах космических аппаратов, увеличение их сноса с орбиты", — рассказали астрономы.

Согласно их прогнозу, также возможны перерывы в спутниковой навигации и прерывания ВЧ радиосвязи. Астрономы отметили, что полярное сияние может наблюдаться до широт около 45–50 градусов, то есть в том числе на широтах Москвы и Петербурга. Магнитные возмущения с перерывами могут наблюдаться ещё в течение двух-трёх дней. Учёные исключают повышение бури до более крупных значений, чем сейчас.

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Андрей Бражников
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