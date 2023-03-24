Мощная вспышка на Солнце отзовётся в Москве и Петербурге полярным сиянием

Геомагнитные приборы на всей Земле фиксируют сильнейшую за несколько лет магнитную бурю из-за вспышки на Солнце. Прохождение планеты через струи быстрого солнечного ветра вызывает северное сияние даже в относительно низких широтах — не только в Петербурге, но и в Москве, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

Согласно их прогнозу, также возможны перерывы в спутниковой навигации и прерывания ВЧ радиосвязи. Астрономы отметили, что полярное сияние может наблюдаться до широт около 45–50 градусов, то есть в том числе на широтах Москвы и Петербурга. Магнитные возмущения с перерывами могут наблюдаться ещё в течение двух-трёх дней. Учёные исключают повышение бури до более крупных значений, чем сейчас.