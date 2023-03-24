Мощная вспышка на Солнце отзовётся в Москве и Петербурге полярным сиянием
В Москве и Петербурге из-за сильнейшей магнитной бури можно будет увидеть полярное сияние
Северное сияние и вид на Шепелёвский маяк на берегу Финского залива. Кадр из видео YouTube / Юджин
Геомагнитные приборы на всей Земле фиксируют сильнейшую за несколько лет магнитную бурю из-за вспышки на Солнце. Прохождение планеты через струи быстрого солнечного ветра вызывает северное сияние даже в относительно низких широтах — не только в Петербурге, но и в Москве, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.
"Балл бури в пике составил 7,66 по девятибалльной шкале. Согласно международной классификации, бури такого уровня имеют следующие последствия: ложные срабатывания систем защиты в сетях электроснабжения, формирование заметного поверхностного заряда на элементах космических аппаратов, увеличение их сноса с орбиты", — рассказали астрономы.
Согласно их прогнозу, также возможны перерывы в спутниковой навигации и прерывания ВЧ радиосвязи. Астрономы отметили, что полярное сияние может наблюдаться до широт около 45–50 градусов, то есть в том числе на широтах Москвы и Петербурга. Магнитные возмущения с перерывами могут наблюдаться ещё в течение двух-трёх дней. Учёные исключают повышение бури до более крупных значений, чем сейчас.
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