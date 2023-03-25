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25 марта, 01:33

Сильнейшая магнитная буря продолжается на Земле третий день

Сильнейшая за последние годы магнитная буря из-за вспышки на Солнце продолжается на Земле третий день. Уровень её опасности за прошедшие сутки не уменьшился, указано в материалах Института прикладной геофизики (ИПГ).

"Продолжается магнитная буря", — сообщила вечером 24 марта гелиофизическая служба ИПГ.

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По данным мониторинга космической погоды, степень возмущённости магнитного поля Земли по-прежнему остаётся на уровне G3 (всего выделяют пять уровней — от G1 до G5). Бури такого значения способны негативно влиять на качество связи и вызывать ложную тревогу в предохранительных механизмах энергетических систем. Также возможны "закипания" масляных трансформаторов, а для космических аппаратов может потребоваться коррекция в ориентации.

Как писал Лайф, в Москве и Петербурге из-за сильнейшей магнитной бури можно будет увидеть полярное сияние. При этом учёные исключают повышение бури до более крупных значений, чем сейчас.

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Иван Косицын
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