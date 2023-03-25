Сильнейшая магнитная буря продолжается на Земле третий день

Сильнейшая за последние годы магнитная буря из-за вспышки на Солнце продолжается на Земле третий день. Уровень её опасности за прошедшие сутки не уменьшился, указано в материалах Института прикладной геофизики (ИПГ).

"Продолжается магнитная буря", — сообщила вечером 24 марта гелиофизическая служба ИПГ.

По данным мониторинга космической погоды, степень возмущённости магнитного поля Земли по-прежнему остаётся на уровне G3 (всего выделяют пять уровней — от G1 до G5). Бури такого значения способны негативно влиять на качество связи и вызывать ложную тревогу в предохранительных механизмах энергетических систем. Также возможны "закипания" масляных трансформаторов, а для космических аппаратов может потребоваться коррекция в ориентации.