Одна из мощнейших за последние годы магнитных бурь накрыла Землю на 21 час
Землю накрыла одна из мощнейших за последние несколько лет магнитных бурь. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
По информации мониторинга космической погоды, буря уровня G3 (всего выделяют пять уровней — от G1 до G5) началась 23 марта после вспышки на Солнце. Она продлилась 21 час.
Бури такого уровня способны влиять на качество связи и вызывать ложные тревоги в предохранительных механизмах энергосистем. В этот раз произошло такое сильное возмущение магнитного поля Земли, что жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могли наблюдать северное сияние.
Ранее Лайф сообщал, что в России наступила астрономическая весна. Уже к концу марта продолжительность светлого времени суток в Северном полушарии превысит ночную более чем на час. А до конца апреля световой день вырастет до 15 часов 10 минут в сутки.
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