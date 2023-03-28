Россияне смогут увидеть парад планет в течение ближайших дней

Сегодня на ночном небе можно увидеть парад планет, события такого масштаба происходят раз в двадцать лет. Об этом рассказала астроном Мария Боруха в телеграм-канале AstroBlog.

"В небольшом секторе неба (менее 30 градусов) окажутся Меркурий, Юпитер, Венера и Уран, поэтому получится малый парад планет. Марс и Луна расположатся в отдалении — таким образом все объекты попадут в сектор неба размером около 50 градусов", — написала она.

Чтобы стать свидетелем космического явления, важно отсутствие смога и ясное небо, из техники подойдёт любительский телескоп или просто бинокль. Для наблюдений нужно найти место на возвышенности с видом на западную часть небосклона. По словам эксперта, это прекрасный момент, чтобы рассмотреть Меркурий, ведь обычно его очень плохо видно, а сейчас он будет различим из-за яркого Юпитера.

Парад планет продлится ещё несколько дней. Благодаря ему можно наглядно увидеть, что из себя представляет Солнечная система, заключила астроном.