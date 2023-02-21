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21 февраля, 14:16

Астроном сообщил о трёх опасных годах из-за вспышек на Солнце

Астроном Лопин: Пик вспышек на Солнце произойдёт в 2024 году и продлится три года

В последнее время фиксируется рост солнечной активности, но пик вспышек будет наблюдаться в 2024 году. Как рассказал "ФедералПресс" астроном Уссурийской астрофизической обсерватории Игорь Лопин, такие явления на Солнце происходят в течение трёх лет.

Лопин объяснил, что вспышки — это взрывные выделения магнитной энергии, приходящие в энергию заряженных частиц, электромагнитную энергию и так далее. Эволюция магнитных полей приводит к тому, что эти области накапливают энергию и приводят к этим всплескам.

Опасными для Земли считаются те вспышки, направление которых аналогично направлению Земли. В данной ситуации людей от моментальной гибели спасает магнитное поле. В период этих явлений случаются помехи в радиосигналах, а также нарушения в работе электронного оборудования. По словам астронома, активность продлится до 2025 года.

На Солнце в ночь на 18 февраля произошла мощная вспышка

На Солнце в ночь на 18 февраля произошла мощная вспышка

Лайф рассказывал, что высокая активность Солнца в последний раз наблюдалась в период с конца декабря 2022 года до начала января 2023-го: тогда на звезде зафиксировали вспышку самого высокого класса (X). Этот всплеск солнечной активности был крупнейшим с 2017 года. На Солнце всё ещё есть центры активности, в том числе чрезвычайно крупные группы пятен.

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Shutterstock

Оксана Попова
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