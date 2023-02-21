Астроном сообщил о трёх опасных годах из-за вспышек на Солнце

В последнее время фиксируется рост солнечной активности, но пик вспышек будет наблюдаться в 2024 году. Как рассказал "ФедералПресс" астроном Уссурийской астрофизической обсерватории Игорь Лопин, такие явления на Солнце происходят в течение трёх лет.

Лопин объяснил, что вспышки — это взрывные выделения магнитной энергии, приходящие в энергию заряженных частиц, электромагнитную энергию и так далее. Эволюция магнитных полей приводит к тому, что эти области накапливают энергию и приводят к этим всплескам.

Опасными для Земли считаются те вспышки, направление которых аналогично направлению Земли. В данной ситуации людей от моментальной гибели спасает магнитное поле. В период этих явлений случаются помехи в радиосигналах, а также нарушения в работе электронного оборудования. По словам астронома, активность продлится до 2025 года.