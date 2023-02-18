На Солнце в ночь на 18 февраля произошла мощная вспышка

В ночь на 18 февраля на Солнце произошла мощная вспышка. Информация об этом опубликована на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Известно, что незадолго до полуночи произошла вспышка балла Х2.2. До этого было несколько слабых вспышек класса С.

Интенсивная активность Солнца в последний раз наблюдалась в период с конца декабря 2022 года до начала января 2023-го. Лайф писал, что тогда на звезде зафиксировали вспышку самого высокого класса (X). Этот всплеск солнечной активности был крупнейшим с 2017 года. На Солнце всё ещё есть центры активности, в том числе чрезвычайно крупные группы пятен.