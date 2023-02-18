Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 10:16

На Солнце в ночь на 18 февраля произошла мощная вспышка

В ночь на 18 февраля на Солнце произошла мощная вспышка. Информация об этом опубликована на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Известно, что незадолго до полуночи произошла вспышка балла Х2.2. До этого было несколько слабых вспышек класса С.

Жители Урала почти месяц будут смотреть телевизор с помехами из-за Солнца

Жители Урала почти месяц будут смотреть телевизор с помехами из-за Солнца

Интенсивная активность Солнца в последний раз наблюдалась в период с конца декабря 2022 года до начала января 2023-го. Лайф писал, что тогда на звезде зафиксировали вспышку самого высокого класса (X). Этот всплеск солнечной активности был крупнейшим с 2017 года. На Солнце всё ещё есть центры активности, в том числе чрезвычайно крупные группы пятен.

Ранее Лайф писал о том, что в последние годы скорость вращения Земли увеличивается аномальным образом, поэтому к 2028 году придётся вычесть одну секунду, чтобы компенсировать эффект.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Вселенная
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров