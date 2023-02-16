Жители Урала почти месяц будут смотреть телевизор с помехами из-за Солнца

Жителей Свердловской области предупредили о возможных помехах на телеэкранах с 19 февраля по 12 марта. Как сообщили в филиале РТРС "Свердловский ОРТПЦ", всё дело в солнечном излучении.

В регионе начинается интерференция — это сезонное явление, когда положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению или пропаже телевизионного сигнала. Оно возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием.

"Кратковременные помехи на экранах телевизоров будут происходить ежедневно с 13:32 до 14:28 местного времени. Продолжительность — от нескольких секунд до 26 минут в сутки", — приводит ЕАН слова директора филиала РТРС "Свердловский ОРТПЦ" Алексея Ивонина.

Несмотря на то что современные технологии трансляции минимизировали воздействие интерференции, возникают пиковые периоды. Для таких ситуаций специалисты предусмотрели перевод передающих станций на приём сигнала с другого спутника. Проблема лишь в том, что приёмное оборудование телезрителей может не успеть бесперебойно поймать возобновлённый сигнал со станции, из-за чего возможны замирание, рассыпание или полное пропадание картинки. Чтобы избавиться от помех, нужно перезагрузить технику.