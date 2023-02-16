Учёный предрёк "омоложение" Земли к 2028 году

Последние годы скорость вращения Земли аномальным образом увеличивается, поэтому к 2028 году придётся вычесть одну секунду, чтобы компенсировать эффект. Об этом заявил главный научный сотрудник отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Виталий Пальчиков.

"Гипотеза, связанная с изменениями момента инерции ядра, — это одна из возможных гипотез, которые объясняют эффекты ускорения скорости вращения Земли… Вычитание секунды произойдёт, по прогнозам учёных, где-то в 2028 году", — пояснил учёный в беседе с РИА "Новости".

К настоящему моменту учёные не смогли составить исчерпывающее объяснение ускорения вращения Земли. Ещё одна гипотеза связана с тем, что выпадение аномального количества осадков приводит к ускорению вращения планеты, а испарение осадков — к замедлению. Однако эти эффекты не компенсируют друг друга, отметил учёный.

По словам научного сотрудника, ускорение Земли не является нормой, так как до недавнего времени планета, наоборот, замедлялась. Для того чтобы компенсировать снижение скорости её вращения, с 1970-х годов в рамках коррекций были введены дополнительные 37 секунд.