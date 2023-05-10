Физики с точностью до часа вычислили время, когда магнитная буря может вызвать инсульт

Рано утром при магнитных бурях повышается вероятность инфарктов и инсультов, рассказала профессор, главный научный сотрудник лаборатории 403 Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Наталья Клейменова. По её словам, в этом большую роль играют колебания магнитного поля.

"Мы много изучали инсульты и инфаркты и обнаружили: когда в магнитном поле в течение магнитной бури возникают колебания с периодами одна-две секунды, а это совпадает с ритмом нашего сердца, то у больных людей могут возникнуть проблемы в виде инсультов и инфарктов", — рассказала она "Газете.ру".

Причём наибольшее влияние колебаний, добавила она, наблюдается зимой — в декабре. Обычно они появляются в четыре-пять часов утра, и именно в это время иммунитет человека максимально ослаблен. Более того, в данный временной отрезок растёт количество жалоб на инфаркты. Однако касается это лишь больных людей.

Клейменова отметила, что на данную тему было проведено множество работ. В частности, эксперименты с матросами и солдатами на самых разных широтах. Их целью была установка влияния магнитных возмущений, однако никаких изменений в крови или поведении не нашли.