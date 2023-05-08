Кардиолог назвала причину головных болей, о которой мало кто знает

Головная боль может быть одним из симптомов дисбаланса в кишечнике. Об этом заявила интегративный кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия.

"Кишечник и другие органы ЖКТ связаны почти со всеми системами и органами в нашем организме, а это означает, что то, как мы относимся к нашей ЖК системе, оказывает значительное влияние на всё", — написала она в телеграм-канале.

По словам медика, другими признаками дисбаланса в кишечнике являются перепады настроения, утомление и депрессия. К симптомам также относятся вздутие живота, подавленный иммунитет, проблемы с кожей и пищевая аллергия. Врач отметила, что даже здоровый кишечник может реагировать на новые продукты несварением. При подборе диеты необходимо проанализировать, как организм отвечает на ту или иную пищу. Кардиолог посоветовала вести дневник питания.

"Пишите там всё, что едите, пьёте, количество, время приёма пищи, какое настроение у вас было в момент, когда вы кушали, где были ваши мысли. Также пишите своё самочувствие после этого приёма пищи. И поверьте мне: вы узнаете о себе много нового", — отметила Бокерия.