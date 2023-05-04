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4 мая, 13:13

Кардиологи составили рейтинг лучших диет для похудения и при гипертонии

Врачи из Американской ассоциации кардиологов составили рейтинг диет, которые полезны для профилактики и лечения гипертонии, а также помогают сбросить лишний вес. Экспертное мнение публикует kp.ru.

Первое место в списке занимает DASH-система (диетологический подход к лечению гипертонии). В ней преобладают овощи, фрукты, цельнозерновые, нежирные молочные продукты, рыба, птица, бобовые и орехи. Ограничивается употребление свинины, говядины и соли, но специи и пряности добавлять можно. При этом разрешены: курага, морская капуста, бананы, лосось, авокадо, петрушка, яблоки, гранат, миндаль, финики, тофу, фасоль, шпинат, кешью, цельнозерновые, овощи. Жиры и масла — две-три ложки в день, сахар и сладкое — максимум пять таких же порций в неделю.

Второе место досталось пескетарианской диете — её суть заключается в отказе от мяса и птицы в пользу рыбы и морепродуктов. Упор на овощи, фрукты и ограничение насыщенных жиров — те же самые, что и в диете DASH.

Следующими по эффективности стали средиземноморская и вегетарианская диеты. Первую нутрициологи особенно любят за общий противовоспалительный эффект. Причём "диета" — лишь формальное название, это больше принципы питания, которых придерживаются долгожители Средиземноморья. В их рационе только зелень, овощи, оливковое или ореховое масло, рыба, птица и сыр.

Веганские и низкокалорийные чуть хуже. В них также фигурируют фрукты, овощи и цельнозерновые, есть ограничения алкоголя и сахара, но для постоянного питания они не подходят. Та же веганская диета ведёт к дефициту витамина B12, что провоцирует анемию.

Палеодиета (высокобелковая) и кетогенная (жирная и низкоуглеводная) заняли последние строчки рейтинга — они совсем не соответствуют принципам здорового питания и ведут к дефициту ряда витаминов. Причём кетодиета "запятнала себя животными жирами и риском сердечно-сосудистых заболеваний и рака", считают учёные.

Полный отказ от молочных продуктов принесёт больше вреда, чем пользы

Полный отказ от молочных продуктов принесёт больше вреда, чем пользы

Ранее диетолог Ильенко также отметила, что кетодиета подходит далеко не всем людям. По её словам, людям, желающим сбросить лишние килограммы, нужно начинать просто анализировать свой рацион.

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Shutterstock

Ирина Фальке
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