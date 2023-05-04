Кардиологи составили рейтинг лучших диет для похудения и при гипертонии

Врачи из Американской ассоциации кардиологов составили рейтинг диет, которые полезны для профилактики и лечения гипертонии, а также помогают сбросить лишний вес. Экспертное мнение публикует kp.ru.

Первое место в списке занимает DASH-система (диетологический подход к лечению гипертонии). В ней преобладают овощи, фрукты, цельнозерновые, нежирные молочные продукты, рыба, птица, бобовые и орехи. Ограничивается употребление свинины, говядины и соли, но специи и пряности добавлять можно. При этом разрешены: курага, морская капуста, бананы, лосось, авокадо, петрушка, яблоки, гранат, миндаль, финики, тофу, фасоль, шпинат, кешью, цельнозерновые, овощи. Жиры и масла — две-три ложки в день, сахар и сладкое — максимум пять таких же порций в неделю.

Второе место досталось пескетарианской диете — её суть заключается в отказе от мяса и птицы в пользу рыбы и морепродуктов. Упор на овощи, фрукты и ограничение насыщенных жиров — те же самые, что и в диете DASH.

Следующими по эффективности стали средиземноморская и вегетарианская диеты. Первую нутрициологи особенно любят за общий противовоспалительный эффект. Причём "диета" — лишь формальное название, это больше принципы питания, которых придерживаются долгожители Средиземноморья. В их рационе только зелень, овощи, оливковое или ореховое масло, рыба, птица и сыр.

Веганские и низкокалорийные чуть хуже. В них также фигурируют фрукты, овощи и цельнозерновые, есть ограничения алкоголя и сахара, но для постоянного питания они не подходят. Та же веганская диета ведёт к дефициту витамина B12, что провоцирует анемию.

Палеодиета (высокобелковая) и кетогенная (жирная и низкоуглеводная) заняли последние строчки рейтинга — они совсем не соответствуют принципам здорового питания и ведут к дефициту ряда витаминов. Причём кетодиета "запятнала себя животными жирами и риском сердечно-сосудистых заболеваний и рака", считают учёные.