Полный отказ от молочных продуктов принесёт больше вреда, чем пользы

Полный отказ от молока и молочной продукции может привести к дефициту кальция в организме. Об этом наших коллег из "Известий" предупредила кандидат медицинских наук Оксана Михалёва.

По словам эксперта, из-за распространённого мифа о повсеместной непереносимости лактозы молочку считают вредной и даже опасной. Ей приписывают способность вызывать нарушения пищеварения, ожирение и аутоиммунные заболевания, но это не так. Молоко богато легкоусвояемым белком, необходимым для нашего организма.

"Белок коровьего молока находится в легкодоступной форме, быстро переваривается и усваивается в нашем организме. Особенно нуждаются в таком источнике белка опять же дети, подростки, женщины репродуктивного возраста, пожилые люди, а также люди, занимающиеся спортом", — подчеркнула врач.