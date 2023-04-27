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27 апреля, 08:50

Полный отказ от молочных продуктов принесёт больше вреда, чем пользы

Эндокринолог Михалёва: Полный отказ от молочки приводит к дефициту кальция

Полный отказ от молока и молочной продукции может привести к дефициту кальция в организме. Об этом наших коллег из "Известий" предупредила кандидат медицинских наук Оксана Михалёва.

Диетолог назвал безопасную норму молока для россиян старше 50 лет

Диетолог назвал безопасную норму молока для россиян старше 50 лет

По словам эксперта, из-за распространённого мифа о повсеместной непереносимости лактозы молочку считают вредной и даже опасной. Ей приписывают способность вызывать нарушения пищеварения, ожирение и аутоиммунные заболевания, но это не так. Молоко богато легкоусвояемым белком, необходимым для нашего организма.

"Белок коровьего молока находится в легкодоступной форме, быстро переваривается и усваивается в нашем организме. Особенно нуждаются в таком источнике белка опять же дети, подростки, женщины репродуктивного возраста, пожилые люди, а также люди, занимающиеся спортом", — подчеркнула врач.

Назван напиток, который превосходит по пользе йогурт и молоко

Назван напиток, который превосходит по пользе йогурт и молоко

Ранее Лайф писал, что растительное молоко, для приготовления которого используются орехи, злаки или бобовые, не заменит полностью продукт животного происхождения. Хотя такие напитки менее калорийны и подойдут тем, кто придерживается диет.

Обложка ©

Unsplash

Марина Калегина
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