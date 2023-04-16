Назван напиток, который превосходит по пользе йогурт и молоко

Кефир полезнее йогурта, так как содержит втрое больше пробиотиков, а низкое содержание лактозы делает его доступным и для людей с непереносимостью молочных продуктов. Об этом пишет сербское издание Danas.

"Кефир может похвастаться втрое большим содержанием пробиотиков, чем в йогурте, благодаря чему он полезен для кишечника, иммунной системы и органов пищеварения. Кроме того, в нём низкое содержание лактозы", — отмечается в публикации.

Этот напиток обладает тремя неоспоримыми преимуществами. Во-первых, он благотворно влияет на работу кишечника. Благодаря пробиотикам можно избавиться от изжоги, тошноты и болей в желудке. Кроме того, ежедневное употребление кефира поможет иммунитету в противостоянии инфекциям.

Во-вторых, напиток способен укрепить кости. В нём содержатся кальций и витамин К2, которые так необходимы для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Также следует не забывать о кефире в пожилом возрасте, ведь в этом случае снижаются риски переломов.

В-третьих, с помощью такого кисломолочного напитка можно побороть стресс. Правильный баланс кишечных бактерий способствует выработке такого гормона, как серотонин. А он, в свою очередь, отвечает за наше отличное настроение. Особенно хорошо выпить стакан кефира перед сном.