Назван напиток, который превосходит по пользе йогурт и молоко
Эксперты рассказали, что кефир укрепляет кости и помогает в борьбе со стрессом
Кефир полезнее йогурта, так как содержит втрое больше пробиотиков, а низкое содержание лактозы делает его доступным и для людей с непереносимостью молочных продуктов. Об этом пишет сербское издание Danas.
"Кефир может похвастаться втрое большим содержанием пробиотиков, чем в йогурте, благодаря чему он полезен для кишечника, иммунной системы и органов пищеварения. Кроме того, в нём низкое содержание лактозы", — отмечается в публикации.
Этот напиток обладает тремя неоспоримыми преимуществами. Во-первых, он благотворно влияет на работу кишечника. Благодаря пробиотикам можно избавиться от изжоги, тошноты и болей в желудке. Кроме того, ежедневное употребление кефира поможет иммунитету в противостоянии инфекциям.
Во-вторых, напиток способен укрепить кости. В нём содержатся кальций и витамин К2, которые так необходимы для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Также следует не забывать о кефире в пожилом возрасте, ведь в этом случае снижаются риски переломов.
В-третьих, с помощью такого кисломолочного напитка можно побороть стресс. Правильный баланс кишечных бактерий способствует выработке такого гормона, как серотонин. А он, в свою очередь, отвечает за наше отличное настроение. Особенно хорошо выпить стакан кефира перед сном.
Ранее Лайф писал, что растительное молоко, для приготовления которого используются орехи, злаки или бобовые, не заменит полностью продукт животного происхождения. Хотя такие напитки менее калорийны и подойдут тем, кто придерживается диет.
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