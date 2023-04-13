Врач объяснил, почему животное молоко нельзя полностью заменить растительным
Нутрициолог Брыкин назвал молоко животного происхождения самым ценным продуктом
Растительное молоко, для приготовления которого используются орехи, злаки или бобовые, не заменит полностью продукт животного происхождения. Об этом рассказал нутрициолог, спортивный врач-диетолог и эксперт лаборатории "Гемотест" Антон Брыкин в беседе с "Газетой.ru".
"Растительное молоко неправильно рассматривать как полноценную замену обычному. Молоко животного происхождения — один из самых ценных продуктов с точки зрения состава. Так, в 100 г цельного коровьего молока содержится 3,33 г белка и 129 мг кальция, а также йод, витамины В2 и В12, фосфор и калий, которые необходимы для здоровья сердца, сосудов и нервной системы", — сказал он.
По словам врача, в растительном молоке нет лактозы и животного белка. При этом в то же время такие напитки менее калорийны и не имеют липопротеины низкой плотности, которые забивают сосуды и могут стать причиной атеросклероза. В составе растительного молока есть также кальций, но он отличается от того, что в обычном напитке, поэтому и усваивается хуже.
"В целом по белковому и аминокислотному составу растительное молоко гораздо беднее обычного", — отметил он.
Из растительных напитков ближе по составу к коровьему молоко из сои: там много полезных веществ, важных для здоровья сердца, иммунной, нервной и репродуктивной систем. Однако соя — один из самых распространённых пищевых аллергенов. При появлении реакции можно перейти на рисовое молоко. Кроме того, мужчинам не рекомендуется потреблять много соевых продуктов и напитков, поскольку это растение может подавлять выработку тестостерона. Брыкин также посоветовал перед покупкой внимательно изучать состав любого растительного молока. Там обязательно должна быть указана вода и сами компоненты — злаки, орехи или бобовые.
Ранее нутрициолог Ольга Деккер назвала снеки из орехов и цельного зерна наименее вредными. В них не должно быть соли, красителей и консервантов.
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