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20 апреля, 13:56

Желающих похудеть призвали отказаться от соблюдения кето-диеты

Диетолог Ильенко: Кето-диета для похудения подходит далеко не всем людям

Кето-диета, которой многие придерживаются ради похудения, подходит далеко не всем людям. Об этом в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" предупредила диетолог Галина Ильенко.

"Я бы порекомендовала выбирать разумные и проверенные стандарты снижения веса. Не стоит идти по пути применения кето-диеты, она не подходит всем категориям людей", — отметила специалист.

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Топ-5 продуктов, которые необходимо исключить из рациона для похудения

Врач пояснила, что ряд диет требует очень хорошего здоровья и выдержки. По её словам, людям, желающим сбросить лишние килограммы, нужно начинать с простого: следует понять, какое количество жиров, белков и углеводов включается в рацион. По словам Ильенко, в день должно быть три полноценных приёма пищи. При этом завтрак должен быть плотным, на него диетолог рекомендует выделить 25-30 процентов от суточной калорийности.

Ранее диетолог Маргарита Королёва рассказала, чем опасны поздние завтраки. По её словам, утренний приём пищи разгоняет метаболизм на весь день, а его отсрочивание имеет обратный эффект и грозит набором лишнего веса.

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Иван Косицын
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