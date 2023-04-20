Желающих похудеть призвали отказаться от соблюдения кето-диеты

Кето-диета, которой многие придерживаются ради похудения, подходит далеко не всем людям. Об этом в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" предупредила диетолог Галина Ильенко.

"Я бы порекомендовала выбирать разумные и проверенные стандарты снижения веса. Не стоит идти по пути применения кето-диеты, она не подходит всем категориям людей", — отметила специалист.

Врач пояснила, что ряд диет требует очень хорошего здоровья и выдержки. По её словам, людям, желающим сбросить лишние килограммы, нужно начинать с простого: следует понять, какое количество жиров, белков и углеводов включается в рацион. По словам Ильенко, в день должно быть три полноценных приёма пищи. При этом завтрак должен быть плотным, на него диетолог рекомендует выделить 25-30 процентов от суточной калорийности.