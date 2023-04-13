Врач назвала пять продуктов, которые должны появиться в рационе у каждой россиянки

Среди всего многообразия продуктов в магазине есть те, которые больше всего подходят для женского рациона. Лёгкость, структура и состав — вот определяющие факторы настоящих "суперфудов" для прекрасной половины человечества. О том, что должна добавить в рацион каждая женщина, Лайфу рассказала врач – терапевт-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

Болгарский перец

Этот овощ содержит огромное количество витамина С, который является главным витамином для нашей красоты. Он участвует в синтезе и уплотнении коллагена, этим и определяется его важность. Поэтому, если вы хотите быть здоровыми и красивыми, ешьте по одному перцу в день, но только в свежем виде.

Яйца

В яйцах содержится идеальная порция легкоусвояемого белка и полезного жира, из которого строятся клетки нашей кожи, а также гормоны и ферменты. А ещё не содержится углеводов! Идеально для завтрака.

Сыр

Этот продукт — рекордсмен по содержанию белка, который очень хорошо усваивается нашим организмом. В сыре содержится большое количество легкоусвояемого кальция, который необходим женскому организму для профилактики остеопороза. А идеальное сочетание кальция, фосфора и белка делает сыр крайне полезным продуктом для женской красоты. Особенно для дам в возрасте 40+.

Говяжья или свиная печень

Самое частое состояние, которое встречается у женщин, это анемия, то есть дефицит железа. Это связано с тем, что во время менструации женщина теряет кровь и, соответственно, железо, запасы которого порой очень сложно восполнить. К тому же многие женщины любят мясо не так горячо, как мужчины. Печень, в которой железа и витамина B12 содержится в три раза больше, чем в мясе, — достойная альтернатива.

Шампиньоны

Эти грибы чрезвычайно полезны для женского организма тем, что в них содержится много клетчатки. Продвигаясь по желудочно-кишечному тракту, она стимулирует перистальтику и тем самым нормализует стул. Шампиньоны полезны и тем, что грибной клетчаткой питаются микробы в нашем толстом кишечнике. А ещё они малокалорийны, потому идеально подойдут для любой диеты.