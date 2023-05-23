Клинический психолог объяснил, полезно ли "застревать" в прошлом

Некоторые события из нашей жизни могут оказываться настолько травматичными и неприятными, что мы будто "застреваем" в них, прокручивая неприятные моменты снова и снова. Например, если человеку довелось увидеть смерть кого-то из близких, он будет мысленно возвращаться к этой ситуации ещё долгое время. По словам клинического психолога Семёна Караваева, это абсолютно нормально — таково уж свойство нашей психики. Более того, из этого процесса можно научиться извлекать пользу.

"Конечно, это очень неприятный процесс, но порой такой важный и жизненно необходимый, чтобы двигаться просто дальше, переосмысляя всё то, что с вами происходило", — поделился он в своём телеграм-канале.

Очень часто негативные флешбеки мучают людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В таких случаях пациент старается избегать каких-то мест или триггеров, которые могут вызвать у него приступ. Такие тяжёлые ситуации стоит переживать рука об руку со специалистом, но терапия, скорее всего, будет связана с переживанием этого негативного опыта, а не с тем, чтобы "затолкать" воспоминания поглубже.

"Травматичные события могут тянуться очень долго, поэтому может настать миг, когда туда придётся вернуться. Это может быть само место, где ситуация происходила. Либо через ваши воспоминания, проживая ситуацию заново, переосмысляя её", — добавил Караваев.