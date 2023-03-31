Что такое СДВГ и как детям жить с таким диагнозом: Советы психиатра

Врач-психиатр Игорь Макаров в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал о синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей. Медик отметил, что это патологическое состояние, на возникновение которого не влияет воспитание ребёнка, однако излишняя эмоциональность со стороны родителей может усилить проявление недуга.

Врач рассказал о синдроме дефицита внимания и гиперактивности у детей. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"СДВГ — это патологическое состояние, которым занимаются психиатры и неврологи. Это состояние, когда у ребёнка прежде всего наблюдаются невнимательность, гиперактивность и импульсивность", — пояснил врач.

По его словам, СДВГ может появиться из-за генетических факторов или же при органических поражениях головного мозга. В частности, спровоцировать его могут гипоксия плода, асфиксия в родах и другие нарушения. Если синдром не лечить, то ухудшится качество жизни как самого ребёнка, так и его близких, резюмировал Макаров.