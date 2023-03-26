Психиатр рассказал, как понять, что у ребёнка шизофрения

Отсутствие эмоций и интереса к учёбе, а также неожиданная реакция являются признаками шизофрении у ребёнка. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил врач-психиатр клиники детской психиатрии "Госпитальная" кандидат медицинских наук Игорь Куренков. Он отметил, что диагностика этого заболевания у детей — довольно сложный процесс. Дело в том, что у ребёнка симптомы проявляются не так ярко, как у взрослого.

"Но мы можем выявить начало шизофрении у ребёнка по таким симптомам: полное и частичное отсутствие эмоций, тревожность или агрессия, дефекты в речи, странные интересы или их отсутствие, замкнутость, крайне развитое абстрактное мышление, отсутствие друзей", — отметил Куренков.

Точные причины данного расстройства неизвестны. Учёные утверждают, что шизофрения связана с различными генетическими заболеваниями и проблемами во внутриутробной жизни ребёнка. По словам специалиста, это расстройство у детей проявляется в четырёх формах: простой, гебефренной, кататонической и параноидной. Так, симптомами первой являются минимальное выражение эмоций и небольшая сила воли. Ребёнок с гебефренной шизофренией редко слушается взрослых и агрессивно реагирует на самые разные вещи.

"Кататоническая — самая тяжёлая форма болезни, отличающаяся странными движениями тела ребёнка и бредом. Параноидная форма встречается редко. В основном она выявляется у детей более старшего возраста и проявляется склонностью к частым раздражающим выбросам, враждебностью и подозрением о возможных преследователях", — добавил Куренков.

По словам врача, от шизофрении нельзя избавиться полностью, но при помощи психиатров и определённых лекарств болезнь можно приостановить.