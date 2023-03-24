МВД снова попросило доступ к медкартам страдающих психическими заболеваниями россиян

Генеральная прокуратура России выступила за необходимость контроля над психически нездоровыми людьми со стороны МВД. Об этом заявила заместитель начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Ирина Ребрина.

"Мы также выступили за то, чтобы органы МВД информировались о психически нездоровых гражданах", — заявила она в ходе выступления в Комитете по безопасности Госдумы.

При этом Ребрина уточнила, что речь не идёт о вмешательстве в процесс лечения таких людей. Это касается лишь присмотра со стороны специальных уполномоченных органов и получения информации от окружения, в том числе от соседей и близких родственников, о жизни граждан, чтобы была возможность предупредить преступления и заранее узнать, "что у них в головах затевается, чтобы, не дай бог, не навредить нашим детям".

Также в ходе заседания замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Мария Кольцова сообщила, что законопроект о передаче полиции данных о психбольных находится на завершающей стадии.

"Находимся на завершающей стадии формирования проекта федерального закона, который МВД согласовало и направило в Минздрав, все наши пожелания были учтены", — уточнила она.