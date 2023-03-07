Россиянам объяснили, почему возникает весеннее обострение и как его распознать

Смена сезона может негативно сказаться не только на физическом состоянии человека, но и на психическом. Обычно это называют весенним обострением. Как заявил психотерапевт Евгений Фомин, есть несколько версий, почему у людей с определёнными особенностями поведения и диагнозами обостряется общее самочувствие.

"Это может быть физиологическая причина. После окончания зимы организм теряет ресурсы (витамины, микроэлементы), и ему сложнее бороться со стрессовыми ситуациями и другими психологическими расстройствами", — отметил специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Кроме того, причиной весенних обострений может быть нарушение гормонального фона и отсутствие солнечного света. По словам врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, реакция также может быть связана с изменением световой активности.

В осенний и весенний период, добавил специалист, могут обостряться эндогенные психические заболевания: депрессия, биполярное расстройство, шизофрения. Кроме того, смена сезона влияет на невротические расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, депрессивные и тревожные состояния.

"Перестройка в работе организма и мозга влияет на обострение невротических и психических состояний. Человек здоровый легче адаптируется к перемене времён года, а у людей с нездоровой психикой происходят обострения", — подчеркнул Вилков.

Врачи утверждают, что весной обострение может произойти у человека с маниакальными наклонностями: на это влияет гормональный фон. Специалисты добавили, что распознать такую реакцию можно по поведению человека: он может стать более раздражительным, открыто выражать агрессию либо, наоборот, быть очень замкнутым и угрюмым.