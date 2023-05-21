Три главные причины "за", чтобы заниматься сексом с бывшим парнем
Эксперт рассказала о незаменимых плюсах интимных отношений с парнем, пусть и бывшим. На заметку девушкам, которые иногда фантазируют о прошлом, но боятся разрешить себе просто решиться на секс с экс-бойфрендом.
Доктор Николь Макниколс по прозвищу Секс-профессор получила известность благодаря советам по половой жизни, которыми делится на своих страницах в соцсетях. У неё 24 тысячи подписчиков, и недавно они узнали, почему переспать с бывшим — это не такая уж плохая идея.
Николь Макниколс. Фото © artsci.washington.edu
Для многих девушек даже просто общение с экс-бойфрендом — абсолютное табу. Считается, что оно неизбежно закончится драмой. Но секс-гуру утверждает, что у решения переспать с бывшим могут быть свои преимущества. По словам Макниколс, главный аргумент "за" — устойчивая эмоциональная связь.
"Секс с бывшим кажется знакомым, комфортным и безопасным. Страсти после разрыва уже улеглись, а доверие и уважение друг к другу, как это ни странно, остались", — рассказывает секс-эксперт Николь Макниколс.
Джей Ло снова сошлась с Беном Аффлеком спустя 20 лет. Фото © Getty Images / Emma McIntyre / WireImage
Второй плюс — партнёры давно и досконально изучили друг друга в постели. Они знают, что им нравится, а что нет, и моментально считывают интимные сигналы в процессе.
Третье — секс с бывшим может послужить началом новой истории. Если оба хотят вернуть отношения, нет ничего лучшего, чем заняться друг с другом любовью. Это поможет залечить старые раны и быстро вспомнить всё хорошее, что когда-то связывало партнёров.
Секс — отличный способ коммуникации, даже если в процессе не произносится ни слова
Джессика Бил вернулась к Джастину Тимберлейку, даже несмотря на измены. Фото © Flickr / Walt Disney Television / ABC / Adam Rose
Ролик Макниколс прокомментировали десятки девушек. Одна подписчица написала, что вернулась к бывшему именно через постель. Другая отметила, что такие половые отношения возможны, но это точно не для всех. Были и резко негативные мнения: многие высказались против любых контактов с бывшими. Но каждая барышня, конечно же, должна принимать подобное решение, основываясь на своей истории и ощущениях.
Getty Images / Gotham / GC Images