Три главные причины "за", чтобы заниматься сексом с бывшим парнем

Доктор Николь Макниколс по прозвищу Секс-профессор получила известность благодаря советам по половой жизни, которыми делится на своих страницах в соцсетях. У неё 24 тысячи подписчиков, и недавно они узнали, почему переспать с бывшим — это не такая уж плохая идея.

Николь Макниколс. Фото © artsci.washington.edu

Для многих девушек даже просто общение с экс-бойфрендом — абсолютное табу. Считается, что оно неизбежно закончится драмой. Но секс-гуру утверждает, что у решения переспать с бывшим могут быть свои преимущества. По словам Макниколс, главный аргумент "за" — устойчивая эмоциональная связь.

"Секс с бывшим кажется знакомым, комфортным и безопасным. Страсти после разрыва уже улеглись, а доверие и уважение друг к другу, как это ни странно, остались", — рассказывает секс-эксперт Николь Макниколс.

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Второй плюс — партнёры давно и досконально изучили друг друга в постели. Они знают, что им нравится, а что нет, и моментально считывают интимные сигналы в процессе.

Третье — секс с бывшим может послужить началом новой истории. Если оба хотят вернуть отношения, нет ничего лучшего, чем заняться друг с другом любовью. Это поможет залечить старые раны и быстро вспомнить всё хорошее, что когда-то связывало партнёров.

Секс — отличный способ коммуникации, даже если в процессе не произносится ни слова Николь Макниколс Секс-эксперт

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