Секреты дизайнеров: где и как правильно хранить зимние вещи в шкафу

Наступило время менять гардероб — с зимнего на летний. Однако прежде чем начать процесс разбора, стоит разобраться в правилах хранения. Основательница бренда 2MIMOR и дизайнер Mira Mimor поделилась с Лайфом несколькими лайфхаками, которые помогут правильно хранить одежду.

Эксперт утверждает, что процесс распределения вещей стоит начинать с выборки: базовые, вечерние и сезонные вещи. Так можно оптимально настроить гардероб, чтобы он работал на вас, а не против.

Лайфхаки, как уместить все вещи в шкафу. Фото © Shutterstock

"Базовые вещи — футболки, топы, толстовки, худи — стоит хранить аккуратно по секциям. Вещи должны быть в лёгкой доступности. Джинсы — в сложенном горизонтальном положении, а брюки и юбки — на вешалках. А для вещей из трикотажа, кашемира или шерсти найдите место на полках, чтобы они не растягивались и не мялись", — посоветовала эксперт.

Для вечерних нарядов надо выбрать отдельную секцию в шкафу. Платья необходимо хранить на вешалках и в кофрах, чтобы максимально уберечь их от повреждений. Стоит учитывать, что подобные наряды будут использовать нечасто, поэтому их можно хранить за базовыми вещами.

Правила хранения также касаются и нижнего белья, и корсетов. Для них надо выделить собственную полку, чтобы распределить все комплекты равномерно. Так и путаницы избежите, и риска всё помять.

"Классические корсеты можно хранить, как бельё, — в горизонтальном положении. Если же корсеты объёмные или с деталями, то стоит выбрать вешалку и кофр. Так можно избежать повреждений, помятостей, а сами корсеты сохранят изначальную форму", — рассказала Mira Mimor.

Как следует хранить вещи, чтобы те прослужили долго. Фото © Shutterstock

Сезонные вещи стоит хранить в специальных боксах и ставить на верхние полки. Верхнюю одежду — в кофрах и на вешалках с плечиками. Для большего комфорта также стоит вещать на вешалки с одеждой ароматические саше, чтобы сохранить свежесть и предотвратить появление моли.