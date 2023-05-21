10 таких огромных питомцев, что остаётся только валяться в шоке
Кто-то любит маленьких милых питомцев, с которыми можно и в путешествие отправиться, и на кровать пустить. Но это точно не про героев этой подборки — для таких "домашних животных" неплохо было бы завести загон...
"Мне много раз говорили, что мой терапевтический пёс — исключительный... Согласен", — jdawg5720.
Фото © Reddit / jdawg5720
"Толстячок пушистый", — FormerFruit.
Фото © Reddit / FormerFruit
"Эрис и её 30-сантиметровый нос", — DonovanSarovir.
Фото © Reddit / DonovanSarovir
"Это ж сколько наггетсов получится...", — downtownMangos.
Фото © Reddit / downtownMangos
"Смотрите, какого большого мальчика нашёл этот японский рыбак!" — CharmaineBraggy.
Фото © Reddit / CharmaineBraggy
"Питбуль по кличке Халк. Объяснять, почему его так назвали, не приходится", — netphilia.
Фото © Reddit / netphilia
"Это не белка, это БЕЛИЩЕ", — dominicmazzetti.
Фото © Reddit / dominicmazzetti
"Нашему щенку и года нет", — Op_Market_Garden.
Фото © Reddit / Op_Market_Garden
"Не хотел бы я увидеть такого у себя дома", — SometingWong08.
Фото © Reddit / SometingWong08
"Этого большого парня заметили на улицах в Алабаме", — tyutina1987.
Фото © Reddit / tyutina1987
Reddit / tyutina1987, downtownMangos