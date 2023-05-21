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21 мая, 07:00

10 таких огромных питомцев, что остаётся только валяться в шоке

Кто-то любит маленьких милых питомцев, с которыми можно и в путешествие отправиться, и на кровать пустить. Но это точно не про героев этой подборки — для таких "домашних животных" неплохо было бы завести загон...

"Мне много раз говорили, что мой терапевтический пёс — исключительный... Согласен", — jdawg5720.

Фото © Reddit / jdawg5720

Фото © Reddit / jdawg5720

"Толстячок пушистый", — FormerFruit.

Фото © Reddit / FormerFruit

Фото © Reddit / FormerFruit

"Эрис и её 30-сантиметровый нос", — DonovanSarovir.

Фото © Reddit / DonovanSarovir

Фото © Reddit / DonovanSarovir

"Это ж сколько наггетсов получится...", — downtownMangos.

Фото © Reddit / downtownMangos

Фото © Reddit / downtownMangos

"Смотрите, какого большого мальчика нашёл этот японский рыбак!" CharmaineBraggy.

Фото © Reddit / CharmaineBraggy

Фото © Reddit / CharmaineBraggy

"Питбуль по кличке Халк. Объяснять, почему его так назвали, не приходится", — netphilia.

Фото © Reddit / netphilia

Фото © Reddit / netphilia

"Это не белка, это БЕЛИЩЕ", — dominicmazzetti.

Фото © Reddit / dominicmazzetti

Фото © Reddit / dominicmazzetti

"Нашему щенку и года нет", — Op_Market_Garden.

Фото © Reddit / Op_Market_Garden

Фото © Reddit / Op_Market_Garden

"Не хотел бы я увидеть такого у себя дома", — SometingWong08.

Фото © Reddit / SometingWong08

Фото © Reddit / SometingWong08

"Этого большого парня заметили на улицах в Алабаме", — tyutina1987.

Фото © Reddit / tyutina1987

Фото © Reddit / tyutina1987

10 очаровательных фото питомцев с любимыми игрушками, доказывающих, что животные — тоже дети

10 очаровательных фото питомцев с любимыми игрушками, доказывающих, что животные — тоже дети

Обложка ©

Reddit / tyutina1987, downtownMangos

Сергей Трофимов
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