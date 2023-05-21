10 таких огромных питомцев, что остаётся только валяться в шоке

Кто-то любит маленьких милых питомцев, с которыми можно и в путешествие отправиться, и на кровать пустить. Но это точно не про героев этой подборки — для таких "домашних животных" неплохо было бы завести загон...