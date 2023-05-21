Разбитая гитара Кобейна ушла с молотка почти за $600 тысяч
Разбитую гитару лидера Nirvana Курта Кобейна продали на аукционе за $596 тысяч
Курт Кобейн на выступлении группы Nirvana в Сиэтле, 1993 год. Обложка © ТАСС / AP / Robert Sorbo
Гитару, которую разбил основатель группы Nirvana Курт Кобейн, продали почти за 600 тысяч долларов. Об этом сообщил американский аукционный дом Julien's Aucitons.
Разбитая гитара Курта Кобейна. Фото © Julien's Auctions
"Чёрная электрогитара Fender Stratocaster, разбитая Куртом Кобейном во времена альбома Nevermind группы Nirvana, подписанная всеми участниками группы серебряным маркером", — следует из информации о лоте на сайте аукциона.
Разбитая гитара Курта Кобейна в чёрном чехле с ремешком. Фото © Julien's Auctions
Покупатель получил музыкальный инструмент в чёрном жёстком футляре с надписью Abort Christ белыми печатными буквами. В комплекте также шёл белый ремешок для гитары Ernie Ball. На самом лоте можно увидеть подписи: "Привет, Марк! С любовью, твой друг, Курт Кобейн / Вымытая рок-звезда".
Согласно описанию, перед продажей гитару собрали. Помимо сломанной шейки, есть следы "использования и неправильного обращения, в том числе куски дерева, отсутствующие в нижней задней части корпуса". Лот оценивался в 60–80 тысяч долларов, но ушёл с молотка за $596 000. Всего было сделано более 30 ставок.
Кстати, несколько лет назад гитара Курта Кобейна выставлялась за гораздо более внушительную стоимость. В 2020 году музыкальный инструмент, на котором фронтмен группы Nirvana играл во время легендарного выступления на MTV Unplugged In New York, решили продать за один миллион долларов. Причём это была лишь первоначальная цена.