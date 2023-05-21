Разбитая гитара Кобейна ушла с молотка почти за $600 тысяч

Гитару, которую разбил основатель группы Nirvana Курт Кобейн, продали почти за 600 тысяч долларов. Об этом сообщил американский аукционный дом Julien's Aucitons.

Разбитая гитара Курта Кобейна. Фото © Julien's Auctions

"Чёрная электрогитара Fender Stratocaster, разбитая Куртом Кобейном во времена альбома Nevermind группы Nirvana, подписанная всеми участниками группы серебряным маркером", — следует из информации о лоте на сайте аукциона.

Разбитая гитара Курта Кобейна в чёрном чехле с ремешком. Фото © Julien's Auctions

Покупатель получил музыкальный инструмент в чёрном жёстком футляре с надписью Abort Christ белыми печатными буквами. В комплекте также шёл белый ремешок для гитары Ernie Ball. На самом лоте можно увидеть подписи: "Привет, Марк! С любовью, твой друг, Курт Кобейн / Вымытая рок-звезда".

Согласно описанию, перед продажей гитару собрали. Помимо сломанной шейки, есть следы "использования и неправильного обращения, в том числе куски дерева, отсутствующие в нижней задней части корпуса". Лот оценивался в 60–80 тысяч долларов, но ушёл с молотка за $596 000. Всего было сделано более 30 ставок.