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21 мая, 02:54

Shaman выразил респект Андрею Губину, назвавшему его творчество нафталином

Shaman отреагировал на критику Губина, назвавшего певца нафталином

Популярный российский певец Shaman (Ярослав Дронов) ответил звезде 90-х Андрею Губину, который ранее назвал его творчество нафталином. Он опускаться до оскорблений не стал, наоборот, заявил об уважении к исполнителю.

Так, в эфире передачи "Ты не поверишь" на НТВ певца попросили прокомментировать творчество Губина. Shaman в ответ заявил, что у музыканта множество крутых хитов, которые до сих пор актуальны и звучат на дискотеках. Судя по всему, Дронов в тот момент ещё не знал, как нелестно звезда 90-х отзывалась о его пении.

После этого Дронова попросили высказаться по поводу слов Губина, где он назвал его творчество нафталином. Певец сильно удивился, но опускаться до оскорблений и критики не стал. Он дал понять, что не обращает внимания на подобные высказывания и посоветовал Губину послушать его новую песню.

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Напомним, что российский эстрадный певец Андрей Губин, сводивший с ума толпы девушек в 90-х и 2000-х, раскритиковал творчество Ярослава Дронова, назвав его старомодным.

Обложка ©

ТАСС / Жабриков Владимир

Анатолий Симоненко
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