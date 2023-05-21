Москвичка доверилась рекламе блогерш из "Дома-2" и лишилась денег

Жительница Москвы лишилась денег, доверившись рекламе блогерш из "Дома-2" в Instagram*. Девушка оплатила мебель в магазине, который советовали Марина Африкантова и Александра Гозиас, но продавцы перестали выходить на связь. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 26-летняя Виктория, подписанная на Африкантову и Гозиас, увидела, как те на своих страничках рекламируют магазин дизайнерской мебели Rotang iKea. Москвичка решила, что бывшие звёзды реалити-шоу не станут пиарить мошенников на миллионную аудиторию, и заказала себе комплект из стола и нескольких кресел. Продавцам, как те потребовали, она перевела половину суммы (30,5 тысячи рублей) и стала ждать.

Однако ни мебели, ни даже трек-номера заказа Виктория не дождалась. Продавцы, по словам девушки, перестали выходить на связь. Москвичка обратилась в полицию. Проводится проверка. Менеджер Африкантовой в разговоре с SHOT сказала, что рекламную страницу магазина составили очень грамотно, понять, что там мошенники, было трудно. Она предложила всем, кто попал в такую же ситуацию, пожаловаться на аккаунт и написать заявление в полицию.

Ранее Лайф рассказывал, что москвича обманули на 2,1 миллиона рублей при покупке Nissan GT-R из Японии. Мужчина хотел спорткар из "Форсажа", но в итоге лишился денег.