Регион

Уведомления отключены

21 мая, 06:29

Москвичка доверилась рекламе блогерш из "Дома-2" и лишилась денег

SHOT: Жительница Москвы лишилась денег, доверившись рекламе блогерш из "Дома-2"

<p>Александра Гозиас и Марина Африкантова. Обложка © Instagram (запрещён в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / marina_afrika</p>

Александра Гозиас и Марина Африкантова. Обложка © Instagram (запрещён в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / marina_afrika

Жительница Москвы лишилась денег, доверившись рекламе блогерш из "Дома-2" в Instagram*. Девушка оплатила мебель в магазине, который советовали Марина Африкантова и Александра Гозиас, но продавцы перестали выходить на связь. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 26-летняя Виктория, подписанная на Африкантову и Гозиас, увидела, как те на своих страничках рекламируют магазин дизайнерской мебели Rotang iKea. Москвичка решила, что бывшие звёзды реалити-шоу не станут пиарить мошенников на миллионную аудиторию, и заказала себе комплект из стола и нескольких кресел. Продавцам, как те потребовали, она перевела половину суммы (30,5 тысячи рублей) и стала ждать.

Однако ни мебели, ни даже трек-номера заказа Виктория не дождалась. Продавцы, по словам девушки, перестали выходить на связь. Москвичка обратилась в полицию. Проводится проверка. Менеджер Африкантовой в разговоре с SHOT сказала, что рекламную страницу магазина составили очень грамотно, понять, что там мошенники, было трудно. Она предложила всем, кто попал в такую же ситуацию, пожаловаться на аккаунт и написать заявление в полицию.

Лайф узнал, на кого Ивлеева переписала рекламное агентство, заинтересовавшее налоговиков

Лайф узнал, на кого Ивлеева переписала рекламное агентство, заинтересовавшее налоговиков

Ранее Лайф рассказывал, что москвича обманули на 2,1 миллиона рублей при покупке Nissan GT-R из Японии. Мужчина хотел спорткар из "Форсажа", но в итоге лишился денег.

*Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Никита Никонов
  • Новости
  • Дом-2
  • Знаменитости
  • Мошенничество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров