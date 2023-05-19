Москвич захотел спорткар, как в "Форсаже", и лишился двух миллионов рублей

Москвич решил сэкономить на покупке автомобиля из Японии, как в фильме "Форсаж", но его обманули, оставив без денег и спорткара. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT.

По его данным, мужчина в апреле 2022 года решил купить Nissan GT-R, но в РФ машина стоит пять миллионов рублей. И тогда он нашёл через брата парня из Хабаровска, который занимается перегоном авто. Тот пообещал доставить спорткар без проблем с документами и таможенным контролем через Владивосток, но попросил предоплату в размере 2,1 миллиона рублей — за саму машину и его услуги. Заказчик послушно перевёл и стал ждать.

Потом началась череда странностей: то перенос доставки, из-за чего приходилось переоформлять документы, то плохая погода и нехватка людей для доставки машины в столицу. При этом продавец заверял москвича, что авто уже в таможенном порту Владивостока, но просьбы прислать фотодоказательства игнорировал. Это продолжалось до тех пор, пока у недовольного покупателя не лопнуло терпение и он не обратился в полицию. Теперь там разбираются в обстоятельствах дела.