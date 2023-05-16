Красавица с Bedoo объела москвича на 22 тысячи и убежала "в аптеку"

Житель Москвы решил поужинать с красавицей и лишился 22 тысяч рублей. Как пишет SHOT, строитель Роман клюнул на следующую схему: познакомился с некой Кариной на сервисе Beboo, которая предложила встретиться в ресторане Negroni на проспекте Мира. Там его, признался потерпевший, встретила будто другая женщина, но даже красивее.

Рассказ Романа о том, как он попал на развод. Видео © SHOT

В заведении она заказала игристое вино за 6,5 тысяч, которое в магазине стоит в шесть раз меньше, а также сырную, мясную, фруктовую тарелки и кальян. Однако вечер не продлился долго, через 25 минут Карине "стало плохо".





"Мы посидели всего минут 25 за 22 тысячи рублей. Она пошла в аптеку, жаловалась, что ей плохо. У неё там какие-то с желудком проблемы. Она стала задыхаться, панические атаки и всё такое", — рассказал парень.

Роман расплатился и проводил её на улицу, однако при попытке вернуться охрана его "не узнала". Тот, поняв, что попал на развод, потребовал отдать купленную еду. Ему вынесли несколько контейнеров, но содержимое оказалось лишь малой частью из того, что стояло на столе.

Примечательно, что для Negroni этот случай не первый. В Сети есть отзывы, в которых мужчины жалуются на подобную схему с этим рестораном.