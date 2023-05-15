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15 мая, 16:46

Директора Центра управления полётами авиакомпании "Россия" развели на 12 млн

<p>Андрей Перет. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/51432" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me / shot_shot</a></p>

Андрей Перет. Фото © T.me / shot_shot

Мошенники выманили у директора Центра управления полётами (ЦУП) авиакомпании "Россия" Андрея Перета 12 миллионов рублей. Об этом рассказывает SHOT.

Главе ЦУП дозвонился неизвестный и представился капитаном полиции. Злоумышленник сразу предупредил, что в последнее время происходит много случаев мошенничества. А поскольку у сотрудника авиакомпании есть деньги на счетах, ему перезвонят из "Центробанка" и подскажут, как себя обезопасить.

Перезвонившая подельница сказала, что от его имени были поданы заявки на кредиты на 12 миллионов рублей. Девушка рекомендовала взять эти займы самостоятельно и перевести деньги на "безопасные счета", что без задней мысли и сделал Перет. Как только деньги упали на нужные карты, номер директора ЦУПа заблокировали.

Осознав, что весь этот процесс был организован обычными телефонными мошенниками, мужчина обратился в полицию. Их пытаются найти.

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Однако тем, кто вычисляет звонящих и не поддаётся на провокации, злоумышленники могут мстить. Но обычно аферисты повторно звонят людям, которые в ответ пошутили над ними или хамили во время разговора.

Ирина Фальке
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