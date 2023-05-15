Директора Центра управления полётами авиакомпании "Россия" развели на 12 млн
Андрей Перет. Фото © T.me / shot_shot
Мошенники выманили у директора Центра управления полётами (ЦУП) авиакомпании "Россия" Андрея Перета 12 миллионов рублей. Об этом рассказывает SHOT.
Главе ЦУП дозвонился неизвестный и представился капитаном полиции. Злоумышленник сразу предупредил, что в последнее время происходит много случаев мошенничества. А поскольку у сотрудника авиакомпании есть деньги на счетах, ему перезвонят из "Центробанка" и подскажут, как себя обезопасить.
Перезвонившая подельница сказала, что от его имени были поданы заявки на кредиты на 12 миллионов рублей. Девушка рекомендовала взять эти займы самостоятельно и перевести деньги на "безопасные счета", что без задней мысли и сделал Перет. Как только деньги упали на нужные карты, номер директора ЦУПа заблокировали.
Осознав, что весь этот процесс был организован обычными телефонными мошенниками, мужчина обратился в полицию. Их пытаются найти.
Однако тем, кто вычисляет звонящих и не поддаётся на провокации, злоумышленники могут мстить. Но обычно аферисты повторно звонят людям, которые в ответ пошутили над ними или хамили во время разговора.