Эксперт рассказал, как телефонные аферисты мстят не поддавшимся на провокации жертвам

Телефонные мошенники мстят тем, кто в ответ пошутил над ними или хамил во время разговора, для этого они подключают технологию "подмены номеров". Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Он объяснил, что такая программа подделывает телефонные номера и злоумышленники начинают писать от имени жертвы сообщения или совершать звонки. Например, рассылать провокационные фото или обращаться в полицию от имени абонента, уточнил эксперт. В итоге человек тратит нервы и время, доказывая свою правоту правоохранителям или заминая скандал с близкими.

Тимофеев добавил, что мошенники могут вносить номер и в различные спам-базы, а также оставлять его на сайтах знакомств, тем самым человека просто атакуют звонками. Эксперт посоветовал никогда не вступать с мошенниками в перепалку и сразу завершать беседу, а также по возможности подключить услугу "антиспам".

"Самый простой способ борьбы — режим "антиспам", подключение "автосекретаря" для обработки входящих звонков. Ну и, разумеется, не перезванивайте по незнакомым номерам", — резюмировал Тимофеев.