Мошенники стали использовать нейросети для обмана

Мошенники всё более изобретательны в использовании нейросетей и дипфейков, чтобы обманывать людей. Об этом заявил исследователь данных Лаборатории Касперского Владислав Тушканов.

Он отметил, что генеративные сети могут использоваться для создания доказательств того, чего не было, и мошенники уже используют их для публикации фальшивых постов в социальных сетях.

"Было много случаев, когда мошенники создавали дипфейки, чтобы писать посты в социальных сетях со ссылкой на мошенническую страницу. Один из громких примеров — это использование образа Илона Маска", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Тушканов также отметил, что мошенники постоянно адаптируются к эволюции технологий и используют ажиотаж вокруг нейросетей в своих целях. Он привёл пример с нейросетью ChatGPT, которая набрала популярность после запуска в конце прошлого года. Она доступна не во всех странах, и злоумышленники пытаются нажиться на этом, предлагая скачать её и даже получить денежный бонус.

При этом Тушканов считает, что запрещать искусственный интеллект законодательно — не выход. Нужно правильно его применять и предупреждать людей, что они говорят с роботом, а не с человеком. Разные страны имеют разные правила в этой области. Также эксперт отметил, что дипфейки могут быть полезными в обучающих видео и кинематографе.