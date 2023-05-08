Юрист рассказал о новой "удочке" телефонных мошенников

Телефонные мошенники изобретают новые способы обмана. Теперь они придумали звонить и при разговоре предупреждать потенциальных жертв о якобы аудиопротоколировании беседы. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Он уточнил, что такую хитрость они используют, когда звонят, представляясь сотрудниками "полиции" или "Следственного комитета".

"По замыслам преступников такое предупреждение должно отвести от них подозрение, настроить жертву на сотрудничество и дальнейшее выполнение всех их указаний. Надо отметить, что нередко это срабатывает, несмотря на то что такой формы взаимодействия правоохранителей с гражданами нет и в помине", — рассказал Соловьёв RT.

В качестве ещё одной уловки мошенники предлагают пройти верификацию по номеру карты или договора. Специалист объясняет, что обычно такой документ никто под рукой не держит, поэтому соглашается пройти эту фальшивую проверку. Дальше, как говорит эксперт, — "всё просто": жертва называет срок действия карты и CVV-код и деньги отправляются на счёт злоумышленника. Соловьёв предостерёг от подобных разговоров по телефону с "правоохранителями" и "сотрудниками банков".