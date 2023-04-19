Юрист рассказал о новом обмане мошенников с "московским полицейским" и подделкой доверенности

Телефонные аферисты продолжают совершенствовать способы обмана. На этот раз новая схема касается жителей Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и отдалённых регионов Северо-Запада России. Об этом в беседе с RT заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

По его словам, мошенники представляются сотрудниками ГУ МВД по Москве и говорят "жертве", что она является свидетелем по делу о подделке доверенности, с помощью которой пытались взять кредит. Сначала аферист старается получить как можно больше сведений под видом их сверки. После этого поддельная доверенность оказывается выписана от имени человека с аналогичными потенциальной жертве данными. Так как та "по легенде" является свидетелем, то она обязана идти навстречу следствию, иначе придётся ехать в Москву за свой счёт.

"Поскольку мало кому хочется тратить деньги на проезд и претерпевать неудобства, связанные с поездкой в столицу, люди начинают содействовать "полицейскому". А далее всё идёт по уже давно апробированной схеме: проверка счёта "свидетеля", контрольный перевод денег, чтобы подтвердить, что это не он преступник, получение финансовой личной информации и похищение денег со счёта, взятие зеркального кредита", — отметил юрист.

Эксперт призвал не вестись на эти уловки. Расходы по явке свидетеля к месту производства процессуальных действий возмещаются по постановлению дознавателя, напомнил Соловьёв.

"Кроме того, полицейские могут попросить своих коллег из другого региона провести опрос и составить необходимые бумаги. Но всё это происходит не по телефону, а в помещении органа внутренних дел", — заключил специалист.